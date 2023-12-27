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Sen TikTok Bağımlısı mısın?

Sen TikTok Bağımlısı mısın?

Tiktok
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.12.2023 - 15:04

TikTok hayatımızı ele geçirmedi mi sence de? Peki sen günde ne kadar vaktini fark etmeden de olsa TikTok'ta harcıyorsun biliyor musun? Gel bakalım verdiğin cevaplara göre sen TikTok bağımlısı mısın ölçelim.

Hadi teste!

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1. Söyle bakalım kaydırırken günde en az 1 saat TikTok izlediğin oluyor mu?

2. Başta "TikTok ne ya saçmalamayın!" dedikten sonra "Bir video ben de atayım, ne olacak ki..." diye düşündüğün oldu mu?

3. Yakışıklı Güvenlik'in hayran buluşmasında neden kavga çıktı?

3. Yakışıklı Güvenlik'in hayran buluşmasında neden kavga çıktı?

4. Keşfeti esir alan bu ablamız bıkmadan usanmadan hangi şarkıyı söylüyor biliyor musun?

4. Keşfeti esir alan bu ablamız bıkmadan usanmadan hangi şarkıyı söylüyor biliyor musun?

5. Okan Kurt'un bile katıldığı bu TikTok akımında hangi şarkı çalıyor?

5. Okan Kurt'un bile katıldığı bu TikTok akımında hangi şarkı çalıyor?
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6. Kandıralı Ferdi'nin doğru söylediği tek şarkı hangisi?

6. Kandıralı Ferdi'nin doğru söylediği tek şarkı hangisi?

7. Amin Reis olarak tanıdığımız Gizem Yıldız'ın viral olan ilk videosu neydi biliyor musun?

7. Amin Reis olarak tanıdığımız Gizem Yıldız'ın viral olan ilk videosu neydi biliyor musun?

8. TikTok canlı yayınlarında atılan hediyelerden hangisi daha pahalı biliyor musun?

8. TikTok canlı yayınlarında atılan hediyelerden hangisi daha pahalı biliyor musun?

9. Gerçek bir TikTok bağımlısıysan bu sorunun cevabını bilirsin; Buse Pehlivanlı'yı fenomen eden video neydi?

9. Gerçek bir TikTok bağımlısıysan bu sorunun cevabını bilirsin; Buse Pehlivanlı'yı fenomen eden video neydi?

10. Son olarak, bu şarkıların hangisi TikTok sayesinde patlamadı?

10. Son olarak, bu şarkıların hangisi TikTok sayesinde patlamadı?
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Sen gerçek bir TikTok bağımlısısın!

Eğer bir gün 24 saatse, senin günün sanki 25 saatmiş gibi geçiyor çünkü tüm zamanını TikTok'ta harcıyorsun. Gün boyu parmağını ekranda yukarı aşağı kaydırmakla meşgulsün. Her türlü trendden, en güncel olaylardan haberdar olmak için adeta bir sosyal medya detektifi gibi çalışıyorsun. Bu yoğun TikTok kullanımı sayesinde, beynin bir bilgi deposuna dönüşmüş durumda. Tabii ki bu bilgilerin çoğu gereksiz ve boş bilgiler ama arada sırada gerçekten yararlı ve öğretici konular da öğreniyorsun.

Arkadaşlarının arasında 'Geçen bir makale okudum ve...' diye başlayan cümlelerle onları şaşırtıyorsun. Ama aslında o bilgilerin tümünü TikTok'tan öğrendiğini kimseye söylemiyoruz, bu sır bizimle kalacak. Ancak unutmaman gereken bir şey var: her şeyin fazlası zararlıdır. İlacı zehir yapan dozajıdır yani. Bu TikTok bağımlılığının seni yormamasına dikkat et. Kendine zaman ayır, hobilerinle ilgilen ve sosyal hayatını ihmal etme. Unutma, her şeyin dengesi en iyisidir.

Bağımlı olmana çok az kalmış, dikkat et!

TikTok'un manyetik çekimine kapıldığını ve bağımlılık eşiğine geldiğini hissediyorum. Her gün, birkaç saatinin hızla geçtiğini fark etmeden, TikTok'ta video kaydırarak geçiriyorsun, değil mi? Bu uygulama, kafanı dağıtmanın ve günün stresini ve yorgunluğunu atmanın en keyifli yolu olmuş gibi görünüyor. Ancak bu eğlenceli uygulama, seni öyle bir içine çekiyor ki, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Bazen kendine kızıyorsun hatta, 'Neden bu kadar çok vakit harcıyorum?' diye düşünüyorsun.

Keşfet bölümünde karşına çıkan videolar bazen sinirlerini bozuyor. 'Bu ne şimdi benim önümde?' diye haykırıyorsun. Ancak bu videolar öyle bir tekrara düşüyor ki, sen de her şeyden haberdar olmak zorunda kalıyorsun. Her ne kadar sinirlensen de, bir yandan da bu videoların bağımlılık yaratan döngüsünden kurtulamıyorsun.

Henüz tam anlamıyla bir TikTok bağımlısı sayılmazsın belki, ama o eşiğe çok yaklaştığını söyleyebilirim. Dikkat et, çünkü bu dijital dünyaya bir kere düşen bir daha çıkamıyor genellikle... Bu yüzden, TikTok'un büyülü dünyasında kaybolmadan önce kendine bir dur demenin tam zamanı olabilir.

Sen TikTok'un T'sini bilmiyorsun...

TikTok'un büyülü dünyasına adım atmadın mı hala? Belki de diğer sosyal medya platformlarına düşen videoları görüp gülümsüyorsun ama asıl olayın nerede döndüğünü bilmiyorsun. Evet, sen o nadir bulunan, TikTok'un büyüleyici etkisini reddeden kişilerden birisin. Belki de daha niş, daha özgün bir sosyal medya platformunda vakit geçirmeyi tercih ediyorsun.

Yani bırak bağımlılığı, TikTok'la uzaktan yakından alakan yok. Hatta TikTok kullanan insanlar yanında sohbet ettiğinde 'Bunlar ne diyor?' diye kendi kendine sorguluyorsun.

Ama bilmelisin ki, TikTok sadece gençlerin değil, her yaştan insanın keyifli vakit geçirebileceği bir platform. Kim bilir, belki de seni de burada görmek üzereyiz. Çünkü TikTok'ta herkesin zevkine uygun bir içerik mutlaka var. Dans videoları, komik skeçler, yaratıcı DIY projeleri, güzellik ve makyaj ipuçları, lezzetli tarifler ve daha fazlası...

Ama bir uyarımız var: TikTok, bir kere denedikten sonra bırakması zor bir platform. Videolar arasında kaybolup gidebilir, saatlerin nasıl geçtiğini anlamayabilirsin. Bu yüzden dikkatli ol, TikTok'un büyülü dünyasına adım attığında, geri dönüşü olmayabilir!

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