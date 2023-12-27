Sen TikTok Bağımlısı mısın?
Sen TikTok Bağımlısı mısın?
TikTok hayatımızı ele geçirmedi mi sence de? Peki sen günde ne kadar vaktini fark etmeden de olsa TikTok'ta harcıyorsun biliyor musun? Gel bakalım verdiğin cevaplara göre sen TikTok bağımlısı mısın ölçelim.
Hadi teste!
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1. Söyle bakalım kaydırırken günde en az 1 saat TikTok izlediğin oluyor mu?
2. Başta "TikTok ne ya saçmalamayın!" dedikten sonra "Bir video ben de atayım, ne olacak ki..." diye düşündüğün oldu mu?
3. Yakışıklı Güvenlik'in hayran buluşmasında neden kavga çıktı?
4. Keşfeti esir alan bu ablamız bıkmadan usanmadan hangi şarkıyı söylüyor biliyor musun?
5. Okan Kurt'un bile katıldığı bu TikTok akımında hangi şarkı çalıyor?
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6. Kandıralı Ferdi'nin doğru söylediği tek şarkı hangisi?
7. Amin Reis olarak tanıdığımız Gizem Yıldız'ın viral olan ilk videosu neydi biliyor musun?
8. TikTok canlı yayınlarında atılan hediyelerden hangisi daha pahalı biliyor musun?
9. Gerçek bir TikTok bağımlısıysan bu sorunun cevabını bilirsin; Buse Pehlivanlı'yı fenomen eden video neydi?
10. Son olarak, bu şarkıların hangisi TikTok sayesinde patlamadı?
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Sen gerçek bir TikTok bağımlısısın!
Bağımlı olmana çok az kalmış, dikkat et!
Sen TikTok'un T'sini bilmiyorsun...
11.
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