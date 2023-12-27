Sen TikTok Bağımlısı mısın?

TikTok'un manyetik çekimine kapıldığını ve bağımlılık eşiğine geldiğini hissediyorum. Her gün, birkaç saatinin hızla geçtiğini fark etmeden, TikTok'ta video kaydırarak geçiriyorsun, değil mi? Bu uygulama, kafanı dağıtmanın ve günün stresini ve yorgunluğunu atmanın en keyifli yolu olmuş gibi görünüyor. Ancak bu eğlenceli uygulama, seni öyle bir içine çekiyor ki, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Bazen kendine kızıyorsun hatta, 'Neden bu kadar çok vakit harcıyorum?' diye düşünüyorsun.

Keşfet bölümünde karşına çıkan videolar bazen sinirlerini bozuyor. 'Bu ne şimdi benim önümde?' diye haykırıyorsun. Ancak bu videolar öyle bir tekrara düşüyor ki, sen de her şeyden haberdar olmak zorunda kalıyorsun. Her ne kadar sinirlensen de, bir yandan da bu videoların bağımlılık yaratan döngüsünden kurtulamıyorsun.

Henüz tam anlamıyla bir TikTok bağımlısı sayılmazsın belki, ama o eşiğe çok yaklaştığını söyleyebilirim. Dikkat et, çünkü bu dijital dünyaya bir kere düşen bir daha çıkamıyor genellikle... Bu yüzden, TikTok'un büyülü dünyasında kaybolmadan önce kendine bir dur demenin tam zamanı olabilir.