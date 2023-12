Sen TikTok Bağımlısı mısın?

Eğer bir gün 24 saatse, senin günün sanki 25 saatmiş gibi geçiyor çünkü tüm zamanını TikTok'ta harcıyorsun. Gün boyu parmağını ekranda yukarı aşağı kaydırmakla meşgulsün. Her türlü trendden, en güncel olaylardan haberdar olmak için adeta bir sosyal medya detektifi gibi çalışıyorsun. Bu yoğun TikTok kullanımı sayesinde, beynin bir bilgi deposuna dönüşmüş durumda. Tabii ki bu bilgilerin çoğu gereksiz ve boş bilgiler ama arada sırada gerçekten yararlı ve öğretici konular da öğreniyorsun.

Arkadaşlarının arasında 'Geçen bir makale okudum ve...' diye başlayan cümlelerle onları şaşırtıyorsun. Ama aslında o bilgilerin tümünü TikTok'tan öğrendiğini kimseye söylemiyoruz, bu sır bizimle kalacak. Ancak unutmaman gereken bir şey var: her şeyin fazlası zararlıdır. İlacı zehir yapan dozajıdır yani. Bu TikTok bağımlılığının seni yormamasına dikkat et. Kendine zaman ayır, hobilerinle ilgilen ve sosyal hayatını ihmal etme. Unutma, her şeyin dengesi en iyisidir.