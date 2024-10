Sen sevgisiz mi büyüdün?

Hayatının her köşesinde sevginin eksik olduğu bir çocukluk geçirmiş olabilirsin. Belki de bu yüzden, şimdi büyümüş bir yetişkin olarak, sevginin ne olduğunu tam olarak bilemiyorsun. Sevgi, senin için hep bir bilmece oldu, bir yıldız kadar uzak ve bir o kadar da ulaşılmaz. Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgidir, ama senin çocukluğun sevgisiz geçti. Belki de bu yüzden, sevginin sıcaklığını, güvenini ve huzurunu hiç yaşamadın. Sevgi, senin için hep bir hayal, bir özlem oldu. Belki de bu yüzden, sevgiyi arıyorsun, onu bulmaya çalışıyorsun. Ama sevgi, senin için hep bir bilinmez, bir sır oldu. Sevgi, senin için hep bir arayış, bir özlem oldu. Ama unutma ki, sevgi her zaman orada, senin içinde. Belki de tek yapman gereken, onu bulmak için içine bakmak. Sevgi, senin için bir keşif, bir yolculuk olabilir. Ve belki de bu yolculukta, sevgiyi bulduğunda, hayatının her köşesini aydınlatan bir ışık olabilir.