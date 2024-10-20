Sen Sevgisiz mi Büyüdün?
Sen Sevgisiz mi Büyüdün?
Sen sevgisiz mi büyüdün?
Haydi test:
Not: Bu test eğlence amaçlıdır!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Çocukken aile içinde en çok hangi duyguyu hissettin?
4. Aile üyelerinle sık sık duygularını paylaşır mısın?
5. Arkadaşlarınla olan ilişkilerin nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kendini sevmekte zorlandığın zamanlar oldu mu?
7. Sevgi ve bağlılık senin için ne ifade ediyor?
8. Kendini yetersiz hissediyor musun?
9. Aşk ilişkilerinde ne kadar güven hissediyorsun?
10. Son olarak şimdiye kadar hep yanlış ilişkiler mi kurdun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen sevgisiz büyümüşsün!
Sen sevgiyle büyümüşsün!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın