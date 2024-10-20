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Yenidoğan Çetesi Skandalında Hayatını Kaybeden Bebeklerin Ölüm Nedenleri Belli Oldu

Yenidoğan Çetesi Skandalında Hayatını Kaybeden Bebeklerin Ölüm Nedenleri Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
20.10.2024 - 08:35

Anlaşmalı özel hastanelerde para için bebeklerin canına kıyan ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturması tüm hızıyla devam ederken öldürülen bebeklerin isimleri ve neden öldükleri ortaya çıktı. 

Soruşturma dosyasındaki uzmanların raporuna göre, çete üyeleri bebekleri, doktorsuz yenidoğan ünitelerine yatırarak, doktor olarak tanıtılan hemşirelerin yanlış tedavileri, besleme eksiklikleri ve pasif ötenazi; yani tedavi etmeyerek ölüme terk etmiş. 

İşte kan donduran yeni tapeler ve bebeklerin ölüm nedenleri…

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/ko...
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Bebekleri doğumdan sonra anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan ‘Yenidoğan çetesi’ne ilişkin soruşturmanın başlamasını sağlayan dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Denetim Birimi uzmanı Dr. Malik Türkay Esin, CİMER’e ulaşan ilk ihbardan sonra yaşananları anlattı.

Bebekleri doğumdan sonra anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan ‘Yenidoğan çetesi’ne ilişkin soruşturmanın başlamasını sağlayan dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Denetim Birimi uzmanı Dr. Malik Türkay Esin, CİMER’e ulaşan ilk ihbardan sonra yaşananları anlattı.

Yenidoğan bebeklerle ilgili yoğun bakımlarda organize bir şekilde SGK’yı dolandırmak amaçlı işlemler yapıldığı şikayetinin ardından, dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu’na ulaştığını aktaran Dr. Esin, “‘Efendim böyle bir CİMER şikayeti var. Bizim araştırmalarımız da ihbarı doğruluyor. Özel bir çalışma yürütmek istiyoruz’ dedik. Kendisi ‘Sonuna kadar gidin’ diyerek destek oldu. Bebeklerin daha fazla zarar görmemesi için bu kişilerin takibi, konuşma kayıtları gerekiyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat ettik. Onlar da özel bir ekip kurup, 6-7 aylık titiz bir araştırma sonucu şüphelileri gözaltına almaya başladı” dedi.

Soruşturma dosyasındaki uzmanların raporuna göre, çete üyeleri bebekleri, doktorsuz yenidoğan ünitelerine yatırarak, doktor olarak tanıtılan hemşirelerin yanlış tedavileri, besleme eksiklikleri ve pasif ötenazi; yani tedavi etmeyerek ölüme terk etmiş. Bebeklerin ölüm nedenleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlarınca şöyle anlatıldı:

Soruşturma dosyasındaki uzmanların raporuna göre, çete üyeleri bebekleri, doktorsuz yenidoğan ünitelerine yatırarak, doktor olarak tanıtılan hemşirelerin yanlış tedavileri, besleme eksiklikleri ve pasif ötenazi; yani tedavi etmeyerek ölüme terk etmiş. Bebeklerin ölüm nedenleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlarınca şöyle anlatıldı:

1 - Bebek Melek Süleymanoğlu: Beslenme Eksikliği ve Geç Müdahale 

2 - Kerem Muhammet Tokluoğlu: Pasif Ötenazi İddiası... Müdahale etmeyip ölümünü beklediler 

3 - Miray Sena Bahadıroğlu: Ani Akciğer Kanaması ve Yetersiz Ventilasyon 

4 - Mustafa Sezer: Yetersiz besleme ve yetersiz takip 

5 - Bebek Kadan: Hatalı Tanı ve Müdahale Eksikliği 

6 - Ayaz Karaduman Vakası: Tedavi Gecikmesi ve Yetersiz Müdahale 

7 - Michelle Nwando Opara Vakası: Tedavi Hataları ve Sevk Yanlışları 

8 - Bebek Kaya Vakası: Yoğun Bakım Yetersizliği ve Müdahale Eksikliği 

9 - Hayvanur Karakoç Vakası: Yetersiz Beslenme ve Malnutrisyon 

10 - Öykü Helvacı Vakası: Yanlış Resusitasyon ve Tedavi Gecikmesi 

11 - Mive Serdarova Vakası: Eksik Cerrahi Müdahale ve Yetersiz Beslenme 

12 - Bebek Asilhan Dağlı: Beslenme yetersizliği ve eksik takip

Skandalın patlak vermesinin ardından “Yenidoğan çetesi” üyelerinin yeni konuşmaları da dinleme kayıtlarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan konuşmalar şöyle:

Skandalın patlak vermesinin ardından “Yenidoğan çetesi” üyelerinin yeni konuşmaları da dinleme kayıtlarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan konuşmalar şöyle:

■ 5 tane değil 3 tane bebek istiyorum biraz daha anası .... ölümden dönmüş böyle gebermeye yakın 

■ Doğukan deneysel tedavi yapıp çocukların canına kastediyor. İnatla bebek yolluyorum ölüyor orada 

■ O çocuk gitti artık damar yolu bile açılmaz ki ona.. 

■ Dolaptaki geçmiş tarihli ilaçları neden kullanmadın? 

■ Muhasebe aradı Yünaç bebeğin akciğer grafisi ilk gün çekilmemiş, şu an entübe olarak yatan bir bebeğin çekimini yapın Yünaç diye kayda girin 

■ 3 gün yaşayan çocuğu 6 gün gösterirken ne düşünmüş, insan gibi yapsın  

■ Arıca da ex olmuş haberimiz yok, kimsenin haberi yok. 

■ Emine sabah göndermiş kadını 80 bin TL getirmeden buraya yaklaşma demiş. Hasan ölü satıyorlar farkındasın değil mi? 

■ Ya ex oluyorsa şu Dursun çıkmadan ex olsun. Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani.

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