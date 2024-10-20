Yenidoğan Çetesi Skandalında Hayatını Kaybeden Bebeklerin Ölüm Nedenleri Belli Oldu

Yenidoğan bebeklerle ilgili yoğun bakımlarda organize bir şekilde SGK’yı dolandırmak amaçlı işlemler yapıldığı şikayetinin ardından, dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu’na ulaştığını aktaran Dr. Esin, “‘Efendim böyle bir CİMER şikayeti var. Bizim araştırmalarımız da ihbarı doğruluyor. Özel bir çalışma yürütmek istiyoruz’ dedik. Kendisi ‘Sonuna kadar gidin’ diyerek destek oldu. Bebeklerin daha fazla zarar görmemesi için bu kişilerin takibi, konuşma kayıtları gerekiyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat ettik. Onlar da özel bir ekip kurup, 6-7 aylık titiz bir araştırma sonucu şüphelileri gözaltına almaya başladı” dedi.