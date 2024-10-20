Yenidoğan Çetesi Skandalında Hayatını Kaybeden Bebeklerin Ölüm Nedenleri Belli Oldu
Yenidoğan Çetesi Skandalında Hayatını Kaybeden Bebeklerin Ölüm Nedenleri Belli Oldu
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/ko...
Anlaşmalı özel hastanelerde para için bebeklerin canına kıyan ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturması tüm hızıyla devam ederken öldürülen bebeklerin isimleri ve neden öldükleri ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasındaki uzmanların raporuna göre, çete üyeleri bebekleri, doktorsuz yenidoğan ünitelerine yatırarak, doktor olarak tanıtılan hemşirelerin yanlış tedavileri, besleme eksiklikleri ve pasif ötenazi; yani tedavi etmeyerek ölüme terk etmiş.
İşte kan donduran yeni tapeler ve bebeklerin ölüm nedenleri…
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Bebekleri doğumdan sonra anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan ‘Yenidoğan çetesi’ne ilişkin soruşturmanın başlamasını sağlayan dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Denetim Birimi uzmanı Dr. Malik Türkay Esin, CİMER’e ulaşan ilk ihbardan sonra yaşananları anlattı.
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Soruşturma dosyasındaki uzmanların raporuna göre, çete üyeleri bebekleri, doktorsuz yenidoğan ünitelerine yatırarak, doktor olarak tanıtılan hemşirelerin yanlış tedavileri, besleme eksiklikleri ve pasif ötenazi; yani tedavi etmeyerek ölüme terk etmiş. Bebeklerin ölüm nedenleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlarınca şöyle anlatıldı:
Skandalın patlak vermesinin ardından “Yenidoğan çetesi” üyelerinin yeni konuşmaları da dinleme kayıtlarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan konuşmalar şöyle:
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