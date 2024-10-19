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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Tepkiler Sürüyor: Yenidoğan Skandalı Sırasında Yaptığı Geziler Tartışılıyor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Tepkiler Sürüyor: Yenidoğan Skandalı Sırasında Yaptığı Geziler Tartışılıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.10.2024 - 23:38

Özellikle son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Yenidoğan Çetesi skandalı konuşulurken ana muhalefet lideri Özgür Özel’in farklı etkinliklere katılması sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Özgür özel son olarak da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in görevdeki 6. ayı kutlamasına katıldı. 

Özgür Özel’in yine bir kutlama paylaşımı olması tepkileri de beraberinde getirdi. İşte Özgür Özel’e gelen tepkilerden bazıları: 

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Özgür Özel’in paylaşımı…

Özgür Özel’in paylaşımı…

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