CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Tepkiler Sürüyor: Yenidoğan Skandalı Sırasında Yaptığı Geziler Tartışılıyor!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Tepkiler Sürüyor: Yenidoğan Skandalı Sırasında Yaptığı Geziler Tartışılıyor!
Özellikle son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Yenidoğan Çetesi skandalı konuşulurken ana muhalefet lideri Özgür Özel’in farklı etkinliklere katılması sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Özgür özel son olarak da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in görevdeki 6. ayı kutlamasına katıldı.
Özgür Özel’in yine bir kutlama paylaşımı olması tepkileri de beraberinde getirdi. İşte Özgür Özel’e gelen tepkilerden bazıları:
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Özgür Özel’in paylaşımı…
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