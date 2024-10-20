Üzerindeki Kıyafetlerin Fiyatı Sorulan Gençlerden Şaşırtan Cevap: "Her Şeyim Gasp, Gaspçıyım Ben"

Rize'de Kemençe ile Tanışan Amerikalılar Horonu Kendi Danslarıyla Birleştirince Eğlenceli Anlar Yaşandı

Bir TikTok Kullanıcısının 'Hangi Erkekten Olmaz' Videosu Viral Oldu: "10 Saniyeden Fazla Aynaya Bakan Erkek"