Üzerindeki Kıyafetlerin Fiyatı Sorulan Gençlerden Şaşırtan Cevap: "Her Şeyim Gasp, Gaspçıyım Ben"

Bir sokak röportajı kanalında sokaktan geçenlere üzerindeki kıyafetlerin fiyatı soruldu. Soruyu yanıtlayan genç topluluğunda bir kişi, 'Şapkam gasp, üstümdeki gasp, her şeyim gasp anlayacağın. Ben gaspçıyım.' dedi.
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Bir röportaj kanalının "Üzerinizdeki kıyafetlerin fiyatı ne kadar?" sorusuna gençlerin verdiği yanıt izleyenleri şaşkına çevirdi.
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Gaspçı olduklarını söyleyen gençler arasında bir kişi soruya," Bu şapkayı burada gasp ettim dün, hırka da gasp, her şeyim gasp. Gaspçıyım ben." dedi.
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