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Bu Taktikleri Artık Yemiyoruz: Flörtleşmenin En Saçma 10 Yolu

etiket Bu Taktikleri Artık Yemiyoruz: Flörtleşmenin En Saçma 10 Yolu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 22:01

Flörtleşmek çok heyecan verici ve eğlenceli olaylardan bir tanesi! İnsanın içini kıpır kıpır etmeye yetiyor ama bazı klişeler var ki, insan koşarak uzaklaşmak istiyor. Sizin için en klişe yöntem hangisi, yorumlara yazın 🥱

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1. Aynı komik şakayı suyu çıkana kadar devam ettirmek...

Biriyle flörtleşirken komik yanınızı ortaya çıkarmak istemeniz oldukça tatlı tabii ki amaaa ardı ardına ve bitmeyen espriler yapmak karşınızdaki insana ilki kadar komik gelmeyebilir. Komik olabilirsiniz ama unutmayın ki komedyen değilseniz! Dozunu kaçırmamak önemli...

2. Patili dostları parkta gezdirmek dünyanın en klişe flörtlerinden bir tanesi...

Gerek film sahnelerinden gerek arkadaş ortamlarında duyduğumuz ve gördüğümüz kadarıyla artık bu flört tekniği en klişe olanı! Köpekler çok tatlı patili dostlarımız da olsa, bu flörtleşme yönteminde artık pek ekmek çıkmayacağı kesin...

3. Sadece kendini övmek konusunda ısrarcıysa, hemen uzaklaş!

Kendinizi tanıtacaksınız ki bu bir flörtleşme olacak ama işin bu kısmını abarttığınızda bir megaloman gibi görünme ihtimaliniz de yüksek. Kendinizden bahsederken cümleler konusunda daha seçici olmaya dikkat edin yoksa üstünüzde bir kara leke oluşabilir...

4. Tarzınız tartışarak flörtleşmekse, değiştirmenizi öneriyoruz...

İnsanların ayrı ayrı zıt fikirleri olması sohbetin verimliliği açısından iyi olabilir. Genellikle flört aşamasındayken kendi fikrinizi savunmak konusunda gereksiz bir inada binerseniz işin sonu karakolda bitebilir. 🙄 'Ben böyle düşünüyorum...' deyip konuyu kapatmayı bilin...

5. "Lovebombing" yapmak yasaklanmalı!

Flörtleşmek birini beğenerek başlar bunda hemfikiriz ama henüz yeni tanıştığınız bir insana dünyalar kadar iltifat yağdırıyorsanız, karşınızdaki kişi için bu iltifatların samimi gelmemesi muhtemel. Her iltifatın yeri ve zaman var, doğru zamanda yapıştır gitsin!

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6. Kendiniz hakkında yanlış bilgi asla vermeyin!

Kabaca ne kadar destekli sallarsanız sallayın bugün olmasa yarın o yalanın ortaya çıkmama ihtimali yok! Bu durumda da gülünç bir duruma düşebilirsiniz ve güzel giden bir flörtleşmeyi batırabilirsiniz. Kendinizi ilginç ve çekici göstermek için bu yola başvurmayın!

7. "Daha önce hiç böyle hissetmemiştim." palavrasını artık herkes biliyor...

İlişki anlamında günümüzde artık herkesin az ya da çok bir yaşanmışlığı oluyor ve her ilişkide insanın içi kıpır kıpır olabilir. Bu flörtleştiğiniz insan için de geçerli! Ayrıca bu cümle mimlendi bir kere...  Bundan dolayı flörtünüze bu cümleyi kullanmak yerine 'Bana çok güzel hissettiriyorsun.' demek daha sade ve gerçek.

8. Flörtünüzle otururken çok meşgulmüş gibi görünmek doğru bir taktik değil!

Evet, klişe flörtleşmelerden bir tanesi de telefonu sürekli açıp kapatmak ya da telefonla ilgilenmek... Ne yazık ki bunu yapanlar hala var! Bu sizi çok meşgul biri gibi göstermez aksine karşınızdaki kişiyi ciddiye almıyormuş gibi durursunuz.🤔

9. Dramaya hiç gerek yok...

Diğer bir flörtleşme yöntemi olarak da drama dozunu kullanan bir kesim var. Hayatınız hakkında sürekli kötü konuşmak karşınızdaki insanı rahatsız hissettirebilir. Karşı tarafı negatif bir enerjiyle boğabilirsiniz. Pozitiflik, her zaman daha çekicidir.

10. Arkadaşlarınızı bu işe hiç bulaştırmayın...

Buluşma sırasında sürekli yakın çevreden, özellikle de arkadaşlardan bahsetmek karşı taraf üzerinde bir baskı yaratabilir. Birbirinizin çevresini zamanla zaten tanıyacaksınız, şimdi kendinizden bahsetme zamanı!

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