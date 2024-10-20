Bu Taktikleri Artık Yemiyoruz: Flörtleşmenin En Saçma 10 Yolu
Bu Taktikleri Artık Yemiyoruz: Flörtleşmenin En Saçma 10 Yolu
Flörtleşmek çok heyecan verici ve eğlenceli olaylardan bir tanesi! İnsanın içini kıpır kıpır etmeye yetiyor ama bazı klişeler var ki, insan koşarak uzaklaşmak istiyor. Sizin için en klişe yöntem hangisi, yorumlara yazın 🥱
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1. Aynı komik şakayı suyu çıkana kadar devam ettirmek...
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2. Patili dostları parkta gezdirmek dünyanın en klişe flörtlerinden bir tanesi...
3. Sadece kendini övmek konusunda ısrarcıysa, hemen uzaklaş!
4. Tarzınız tartışarak flörtleşmekse, değiştirmenizi öneriyoruz...
5. "Lovebombing" yapmak yasaklanmalı!
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