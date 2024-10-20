Bu Taktikleri Artık Yemiyoruz: Flörtleşmenin En Saçma 10 Yolu

İlişki anlamında günümüzde artık herkesin az ya da çok bir yaşanmışlığı oluyor ve her ilişkide insanın içi kıpır kıpır olabilir. Bu flörtleştiğiniz insan için de geçerli! Ayrıca bu cümle mimlendi bir kere... Bundan dolayı flörtünüze bu cümleyi kullanmak yerine 'Bana çok güzel hissettiriyorsun.' demek daha sade ve gerçek.