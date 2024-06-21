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Sen Onsuz İyi misin?

Sen Onsuz İyi misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
21.06.2024 - 15:01

Sen onsuz iyi misin?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım onu ne kadar süredir görmüyorsun?

3. Söyle bakalım onu ne kadar süredir görmüyorsun?

4. Ondan sonra hayatında ne değişti?

4. Ondan sonra hayatında ne değişti?

5. Kendini nasıl hissediyorsun?

5. Kendini nasıl hissediyorsun?
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6. Hala onu stalklıyor musun?

7. Hayatına ondan sonra biri girdi mi?

8. Son olarak onunla olan fotoğraflarını ne yaptın?

8. Son olarak onunla olan fotoğraflarını ne yaptın?

Sen onsuz iyisin!

Bir zamanlar hayatının merkezi olan o kişi artık yok ve buna rağmen sen hala ayaktasın, hatta daha da güçlüsün. İşte bu, senin yeniden doğuşunun kanıtı. Kendini yeniden keşfettiğin, yeniden inşa ettiğin bir dönemdesin. Kendi gücünün, dayanıklılığının ve bağımsızlığının farkına varıyorsun. Geçmişte biriktirdiğiniz anılar, belki güzel, belki acı dolu, ama hepsi senin hayatının bir parçası. Ancak, o ilişki içerisinde belki de gerçekten sen olamadın. Belki de kendi isteklerini, arzularını ve hedeflerini bir kenara bıraktın. Ama artık durum böyle değil. Şimdi sen, tam da olmak istediğin kişi olma yolundasın. Kendini keşfetme, kendini geliştirme ve kendi hayatının kontrolünü eline alma sürecindesin. Bu süreçte belki de en önemli nokta, kendini sevmeyi ve kendine değer vermeyi öğrenmek. Kendine olan güvenini ve sevgini yeniden kazanmak, hayatının geri kalanını şekillendirecek olan en önemli adımlardan biri. Kendini sevdiğinde, başkalarının seni sevmesine olan ihtiyacın azalır ve bu da seni daha güçlü, daha bağımsız bir birey yapar. Sonuç olarak, evet, onsuz daha iyisin. Çünkü artık sen, sen olma yolundasın. Kendini keşfetme ve kendini sevme sürecindesin. Bu süreçte elde edeceğin deneyimler ve kazanımlar, hayatının geri kalanında seni daha güçlü, daha bağımsız ve daha mutlu bir birey yapacak.

Sen onsuz iyi değilsin!

Bir hayat dolusu aşk, tutku ve belki de hayal kırıklığı... Evet, senin hikayen bu. Onsuz bir hayatı düşünmek bile seni derinden sarsıyor. Acı ama gerçek, sen onsuz bir hayatı düşünemiyorsun. Kendini eksik, yarım, tamamlanmamış bir puzzle parçası gibi hissediyorsun. Belki onunla geçirdiğin zamanlar da her zaman pembe bulutlar üzerinde uçmak gibi değildi, belki de onunla olduğun zamanlar da her zaman mutlulukla dolu anılar biriktirmediğin oldu. Ama yine de onunla birlikte olduğunda, kendini bir yere ait hissettiğin bir gerçek. Onun yokluğu, senin hayatında bir kasırga etkisi yarattı. İçindeki duygusal dengeleri alt üst eden, kalbini paramparça eden bir kasırga. Onun yokluğu, senin varlığında derin yıkıntılara, kalbinde onarılmaz yaralara sebep oldu. Her ne kadar acı da olsa, bu senin hikayen ve belki de bu hikayenin sonu daha yazılmadı. Belki de bu hikaye, senin onunla olan anılarınla birlikte yeniden yazılacak. Kim bilir?

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