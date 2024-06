Sen Onsuz İyi misin?

Bir hayat dolusu aşk, tutku ve belki de hayal kırıklığı... Evet, senin hikayen bu. Onsuz bir hayatı düşünmek bile seni derinden sarsıyor. Acı ama gerçek, sen onsuz bir hayatı düşünemiyorsun. Kendini eksik, yarım, tamamlanmamış bir puzzle parçası gibi hissediyorsun. Belki onunla geçirdiğin zamanlar da her zaman pembe bulutlar üzerinde uçmak gibi değildi, belki de onunla olduğun zamanlar da her zaman mutlulukla dolu anılar biriktirmediğin oldu. Ama yine de onunla birlikte olduğunda, kendini bir yere ait hissettiğin bir gerçek. Onun yokluğu, senin hayatında bir kasırga etkisi yarattı. İçindeki duygusal dengeleri alt üst eden, kalbini paramparça eden bir kasırga. Onun yokluğu, senin varlığında derin yıkıntılara, kalbinde onarılmaz yaralara sebep oldu. Her ne kadar acı da olsa, bu senin hikayen ve belki de bu hikayenin sonu daha yazılmadı. Belki de bu hikaye, senin onunla olan anılarınla birlikte yeniden yazılacak. Kim bilir?