Sen Onsuz İyi misin?
Sen Onsuz İyi misin?
Sen onsuz iyi misin?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım onu ne kadar süredir görmüyorsun?
4. Ondan sonra hayatında ne değişti?
5. Kendini nasıl hissediyorsun?
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6. Hala onu stalklıyor musun?
7. Hayatına ondan sonra biri girdi mi?
8. Son olarak onunla olan fotoğraflarını ne yaptın?
Sen onsuz iyisin!
Sen onsuz iyi değilsin!
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