Sen Onsuz Daha mı Güçlüsün?

Sen onsuz güçsüzsün! Çünkü senin içindeki gerçek güç, o kişiyle bir arada olduğunda ortaya çıkıyordu. Onun varlığı, sana bir denge, bir destek sağlıyordu; o seni tamamlıyor, senin eksik kalan yönlerini tamamlıyordu. Onunla birlikteyken, karanlık zamanlarda bile ışığı görebiliyordun, çünkü o senin yanında duruyor ve senin için mücadele ediyordu. Şimdi, onun yokluğunda, güçsüz ve kaybolmuş hissediyorsun, ama belki de bu his, aslında gerçek bir başlangıcın işaretidir. Birbirinizin hayatında olduğunuzda, belki de tek başınıza daha güçlü olmanız gerektiğini unuttunuz. Çünkü birlikte olduğunuzda, o güç, size her zaman her şeyi kolaylaştıran bir güven duygusu veriyordu. Şimdi yalnız kalınca, sanki o güç yok olmuş gibi hissediyorsun. Ama gerçekte, onun yokluğu seni bir şekilde zorlamalı, seni yeniden keşfetmeye ve güçlenmeye zorlamalı. Zamanla anlayacaksın ki, senin içindeki güç yalnızca onun varlığına dayanmaz. O kişiye olan bağlılığın ve güvenin seni belirli bir noktada sağlamlaştırmış olabilir, ama senin gerçek gücün, yalnızken gösterdiğin direncin ve kendi içinde bulduğun kararlılıkla şekillenir. Evet, onsuz güçsüz hissediyorsun ama belki de bu, daha güçlü bir insan olmanın yolunu açacak bir fırsattır. Çünkü sen, aslında her şeyin içindesin; o kişinin yokluğunda bile kendi gücünü keşfetmeye başlarsın. Zor olan her şey, seni yeniden inşa etmek için bir fırsat olabilir. Gerçekten güçsüz olsan, her şeyin sonu olurdu; fakat hala devam ediyorsun, hala hayattasın. Bu, senin daha büyük bir güce sahip olduğunu gösterir.