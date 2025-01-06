Sen Onsuz Daha mı Güçlüsün?
Sen Onsuz Daha mı Güçlüsün?
Bir aşk hikayesinin sonunu getirdin ve şimdi tek başınasın. Peki, bu durum seni daha mı güçlü kıldı? Aşkın büyülü dünyasına adım attığında, hayatın rengarenk bir palet haline gelir. Her şey daha canlı, daha parlak ve daha anlamlı görünür. Ancak, bazen bu güzel rüya, beklenmedik bir şekilde sona erer ve geride kalan sadece yıkılmış kalpler ve boşluk hissi olur.
Sen Onsuz Daha mı Güçlüsün?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Ona ihtiyacın olduğunu hissettiğinde, ne yaparsın?
4. Bir başarıyı yalnız başına kazandığında ne hissedersin?
5. Yalnızken, kendini daha mı güçlü hissedersin?
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6. O hayatındayken kendini öz güvensiz hissediyor muydun?
7. Ona sürekli bağlı olmak seni nasıl etkiler?
8. Son olarak bir şeye ihtiyacın olduğunda ilk onu aramak mı geliyor aklına?
Sen onsuz daha güçlüsün!
Sen onsuz güçsüzsün!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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