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28 Nisan Pazartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
28 Nisan 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Nisan Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Nisan Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün biraz gerilebilirsin. Zira, Mars ve Plüton arasındaki güçlü çekimin etkisi ile özellikle sinir sisteminin üzerinde gerginlik söz konusu olabilir. Kendini biraz daha stresli ve gergin hissedebilirsin. Bu durum, genellikle çevrendeki olaylara karşı daha hassas bir tutum sergilemene neden olabilir. 

Peki, bu durumla nasıl başa çıkabiliriz? Aslında çözüm oldukça basit: gevşeme teknikleri. Meditasyon, yoga, derin nefes alma gibi teknikler, bu dönemde sinir sistemini rahatlatmanda oldukça yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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