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Sen Nasıl Bir Kiracısın?

etiket Sen Nasıl Bir Kiracısın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 14:34

Nasıl bir kiracı olduğunu ev sahibin ve komşuların yerine bizden duymak ister misin? Yaşam tarzın, ev sahibin ile olan iletişimin ve bir kiracı olarak nasıl davrandığın hakkında birkaç şey söyleyeceğiz.

Hazırsan soruları cevaplandırmaya geçebiliriz!

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1. Adettendir, basit bir soru ile başlayalım. Kaç yıldır kiracısın?

2. Eve ilk taşındığın hali ile evin şu anki hali arasında fark var mı?

3. Komşularınla ilişkin nasıldır diye sorsak?

4. Sence kiralık evde yaşamanın en büyük avantajı nedir?

5. Avantajını seçtik ama sana göre dezavantajı ne olabilir?

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6. Kira ödeme alışkanlığın nedir?

7. Misafir sever misin?

8. Son soruya geldik! Evinin en çok nesini seviyorsun?

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Sen çooook uyumlu bir kiracısın!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda hiçbir ev sahibinin senden şikayetçi olamayacağını gördük! Sen kirada kalsan bile o evi kendi evinmiş gibi sahipleniyorsun ve evin bakımını hiçbir şekilde aksatmıyorsun. Evi hor kullanmıyorsun ve eve gözün gibi bakıyorsun. Her ev sahibinin senin gibi bir kiracısı olsa keşke!

Evinde oldukça özgürsün!

Ev sahibiyle aran iyi gibi görünüyor çünkü kirada kaldığın evde gayet özgür hissediyorsun! Her ne kadar dağıtsan da kendin topluyorsun ve evin her zaman düzenli olmasını istiyorsun. Her ev sahibi senin gibi bir kiracısı olsun ister. Çünkü kendi evinmiş gibi benimseyip ev sahibinin müdahalesine hiçbir şekilde ihtiyaç duymuyorsun diyebiliriz.

Ne etliye ne de sütlüye karışan bir kiracısın!

Sen evden işe, işten eve giden biri gibi gözüküyorsun. Evde keyifli zaman geçirdiğin doğru ama pek de evde durmuyorsun diye düşünüyoruz. Komşuluk ilişkilerin de bu yüzden pek yok gibi, ev sahibi de bu durumdan memnun gibi görünüyor!

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