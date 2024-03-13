Sen Nasıl Bir Kiracısın?
Sen Nasıl Bir Kiracısın?
Nasıl bir kiracı olduğunu ev sahibin ve komşuların yerine bizden duymak ister misin? Yaşam tarzın, ev sahibin ile olan iletişimin ve bir kiracı olarak nasıl davrandığın hakkında birkaç şey söyleyeceğiz.
Hazırsan soruları cevaplandırmaya geçebiliriz!
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1. Adettendir, basit bir soru ile başlayalım. Kaç yıldır kiracısın?
2. Eve ilk taşındığın hali ile evin şu anki hali arasında fark var mı?
3. Komşularınla ilişkin nasıldır diye sorsak?
4. Sence kiralık evde yaşamanın en büyük avantajı nedir?
5. Avantajını seçtik ama sana göre dezavantajı ne olabilir?
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6. Kira ödeme alışkanlığın nedir?
7. Misafir sever misin?
8. Son soruya geldik! Evinin en çok nesini seviyorsun?
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