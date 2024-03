Sen Nasıl Bir Kiracısın?

Ev sahibiyle aran iyi gibi görünüyor çünkü kirada kaldığın evde gayet özgür hissediyorsun! Her ne kadar dağıtsan da kendin topluyorsun ve evin her zaman düzenli olmasını istiyorsun. Her ev sahibi senin gibi bir kiracısı olsun ister. Çünkü kendi evinmiş gibi benimseyip ev sahibinin müdahalesine hiçbir şekilde ihtiyaç duymuyorsun diyebiliriz.