Sen İnsanların Psikolojisini Bozan Biri misin?
Sen İnsanların Psikolojisini Bozan Biri misin?
İnsanların bizi zorladığı kadar bizim de insanları zorladığımız anlar olabilir. Psikolojisini alt üst ettiğin insanlar var mı?
Haydi testeee!
Not: Bu test eğlence amaçlıdır. Teşhis için bir doktora başvurun!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir arkadaşın önemli bir sorunu hakkında seninle konuştuğunda, genellikle ne yaparsın?
4. Birinin başarısız olduğuna şahit olduğunda, nasıl bir tepki verirsin?
5. Bazen bir şeye çok yükselip bazen de o şeyi istemediğin oluyor mu?
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6. Bir insanın kişisel sınırlarını ihlal ettiğinde ne yaparsın?
7. İnsanların zayıf noktaları bazen senin için alay konusu olabilir mi?
8. Hayatında yaşadığın bütün kötü şeylerden kim sorumlu olabilir?
9. Daha önce hiç bir ortamdan birini dışladın mı?
10. Son olarak kıskançlık dereceni sorsak?
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Sen insanların psikolojini bozan birisin!
Sen insanların psikolojisini bozan biri değilsin!
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