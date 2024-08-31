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Sen İnsanların Psikolojisini Bozan Biri misin?

Sen İnsanların Psikolojisini Bozan Biri misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
31.08.2024 - 17:01

İnsanların bizi zorladığı kadar bizim de insanları zorladığımız anlar olabilir. Psikolojisini alt üst ettiğin insanlar var mı?

Haydi testeee!

Not: Bu test eğlence amaçlıdır. Teşhis için bir doktora başvurun!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bir arkadaşın önemli bir sorunu hakkında seninle konuştuğunda, genellikle ne yaparsın?

3. Bir arkadaşın önemli bir sorunu hakkında seninle konuştuğunda, genellikle ne yaparsın?

4. Birinin başarısız olduğuna şahit olduğunda, nasıl bir tepki verirsin?

4. Birinin başarısız olduğuna şahit olduğunda, nasıl bir tepki verirsin?

5. Bazen bir şeye çok yükselip bazen de o şeyi istemediğin oluyor mu?

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6. Bir insanın kişisel sınırlarını ihlal ettiğinde ne yaparsın?

6. Bir insanın kişisel sınırlarını ihlal ettiğinde ne yaparsın?

7. İnsanların zayıf noktaları bazen senin için alay konusu olabilir mi?

8. Hayatında yaşadığın bütün kötü şeylerden kim sorumlu olabilir?

8. Hayatında yaşadığın bütün kötü şeylerden kim sorumlu olabilir?

9. Daha önce hiç bir ortamdan birini dışladın mı?

10. Son olarak kıskançlık dereceni sorsak?

10. Son olarak kıskançlık dereceni sorsak?
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Sen insanların psikolojini bozan birisin!

Hayatın renkli kıyafetlerini giyen, ama aynı zamanda insanların psikolojisini alt üst eden birisin. Zor bir karakterin var, biraz dağılmış, biraz da karmaşık. Bir gün, gözlerini kapattığında hayal ettiğin şeyi isteyebilirsin, ama bir sonraki gün, belki de aynı şeyi istemeyebilirsin. Hayatının kontrolünü elinde tutmayı sever, hatta bu konuda biraz takıntılısın bile diyebilirim. Kimse senin üzerinde hakimiyet kuramaz, çünkü sen bu durumu kabul etmezsin. Kendi dünyanın kralı veya kraliçesi olmayı tercih edersin ve bu durum, bazen hem senin hem de çevrendeki insanların psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Karakterin gereği hırçın ve inatçısın. Bu özelliklerin, bazen insanları zor durumda bırakabilir. Çünkü seninle uğraşmak, güçlü bir irade ve sabır gerektirir. Ama unutma, her zor karakterin arkasında, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine yatar. Belki de senin hazine, bu karmaşık ve zorlu karakterin içinde saklıdır.

Sen insanların psikolojisini bozan biri değilsin!

Hayatın karmaşasında birçok insanın psikolojisini altüst eden durumlarla karşılaşıyoruz, fakat sen bu insanlardan biri değilsin. Sen, her sorunun bir çözümü olduğuna ve bu çözümün de konuşarak bulunabileceğine inanıyorsun. Senin bu pozitif yaklaşımın, insanların seninle ilişkilerinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyor. Hayatının her aşamasında mantığından asla vazgeçmeyen biri olmuşsun. Her kararını mantığınla birlikte alıyorsun ve bu senin hayatını daha kolaylaştırıyor. Ancak bu durum, duygularının önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, duygularına da büyük bir yer veriyorsun. Bu denge, senin hayatını daha dengeli ve huzurlu kılıyor. İlişkilerinde de bu dengenin etkisini görebiliyoruz. İlişkilerinin başlangıcı, ortası ve sonu hep olumlu bir şekilde ilerliyor. Bu durum, senin ilişkilerindeki başarının en büyük göstergesi. İnsanlarla olan ilişkilerinde bu dengeli yaklaşımın, senin her zaman sağlam ve güçlü ilişkiler kurmana yardımcı oluyor. Bu yüzden, seninle olan herkes senin bu dengeli ve mantıklı yaklaşımını takdir ediyor.

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