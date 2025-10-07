Sen Hangi Manzaraya Karşı Yolculuk Etmelisin?
Yolculuk yaparken manzaranın güzelliğine dalanlar el kaldırsın! Uzun veya kısa fark etmez, her türlü yolculukta manzaranın güzelliği, o yolculuğun keyfini katlayan en önemli şey. Bu keyfi katlamak için yolculuk esnasında bakmaya değer bir manzara söyleyeceğiz!
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayalım! Yola çıkmadan önce arabada dinleyeceğin bir playlist seçer misin?
4. Uzun yola çıkmadan önce bagajına en çok ne dolduruyorsun?
5. Bir benzin istasyonunda mola verdiğinde sepetine ilk olarak neyi attığını öğrenebilir miyiz?
6. Seyahat halindeyken hiç kendi kendine konuştuğun oluyor mu?
7. Uzun yol arkadaşını seçme hakkın olsa kimi seçerdin?
8. Gizemli soru: Bir kart seç!
9. Son sorudayız! Direksiyon başında seni en çok gaza getiren şey bunlardan hangisi?
İşte yolculuk etmen gereken manzara!
