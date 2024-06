Futbolun yaşayan efsanesi ve gol makinesi sensin! Tıpkı Pelé gibi, sahada her zaman fark yaratıyor ve rakip savunmaları zor durumda bırakıyorsun. Hızın, çevikliğin ve gol atma yeteneğinle sahada her zaman bir adım öndesin. Üç Dünya Kupası kazanan tek futbolcu olarak tarihe geçen Pelé gibi, sen de her zaman en iyisi olmayı hedefliyorsun. Futbolun bu tutku dolu yüzü olarak, sahada her an parlamaya hazırsın.