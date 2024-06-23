Sen Hangi Efsane Futbolcusun?
Sen Hangi Efsane Futbolcusun?
Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir tutku ve bir yaşam tarzı! Sahada gösterdiğin performans ve takımınla olan uyumun, hangi efsane futbolcuya benzediğini bu test ile ortaya çıkarak.
Cevabı öğrenmek için sorulara geçebiliriz. 👇
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1. Hakem düdüğü çalmadan önce hangi takımı tuttuğunu öğrenelim!
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2. Şimdi başlayabiliriz! Oynayacağın maçtan önce soyunma odasında neler yaparsın?
3. Maçtan önce ne kadar sürede ısınma hareketi yaparsın?
4. Antrenmanda yeni bir taktik deniyorsunuz ve işler yolunda gitmiyor. Ne yaparsın?
5. Maça başladın ve sahada agresif bir oyuncu sana sert bir faul yapıyor. Tepkin ne olur?
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