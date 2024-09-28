Sevdiklerinle Kahve İçerken Dinlemen Gereken Bir Şarkı Öneriyoruz!
Sevdiklerinle Kahve İçerken Dinlemen Gereken Bir Şarkı Öneriyoruz!
Sevdiklerinle keyif kahveni yudumlarken bu keyfi iki katına çıkaracak bir şarkı öneriyoruz!
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1. En sevdiğin kahve hangisi?
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2. Kahveni evde mi içmeyi seversin yoksa dışarıda mı?
3. Pekii, kahveni dışarıda içsen nerede içerdin?
4. Genellikle ne zaman kahve içersin?
5. Kahve içmek senin için ne ifade ediyor?
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