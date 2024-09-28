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Sevdiklerinle Kahve İçerken Dinlemen Gereken Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Sevdiklerinle Kahve İçerken Dinlemen Gereken Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 18:01

Sevdiklerinle keyif kahveni yudumlarken bu keyfi iki katına çıkaracak bir şarkı öneriyoruz!

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1. En sevdiğin kahve hangisi?

2. Kahveni evde mi içmeyi seversin yoksa dışarıda mı?

3. Pekii, kahveni dışarıda içsen nerede içerdin?

4. Genellikle ne zaman kahve içersin?

5. Kahve içmek senin için ne ifade ediyor?

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6. Kahvesiz bir hayat senin için düşünülebilir mi?

6. Kahvesiz bir hayat senin için düşünülebilir mi?

7. Kahve içerken arka planda her zaman bir müzik olur mu?

8. Son soru! Dinlediğinde içini kıpır kıpır eden müzik türünü öğrenebilir miyiz?

Yolun Başı!

Alaz Alaz

Olmaz Olsun

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