Seçtiğin Makyajlara Göre Femme Fatale misin?

Sen Femme Fatale değilsin! Çünkü Femme Fatale, sadece bir etiket değil, bir yaşam tarzıdır. Bu, özgüvenin ve bağımsızlığın en yüksek seviyede olduğu, herkesin dikkatini çeken ve herkesi büyüleyen bir kişilik tarzıdır. Bu, herkesin senin etrafında döndüğü bir dünya yaratmak demektir. Femme Fatale olmak, sadece güzellikle ilgili değildir, bu bir duruş meselesidir. Herkesin gözlerini üzerine çevirebilen, herkesi kendine hayran bırakan bir kişilik... Belki de sen, kendi tarzını yaratmış, kendi dünyasında mutlu ve huzurlu bir insansın. Ve buna hiçbir şeyin engel olamayacağını biliyorum. Çünkü sen, kendi yolunu çizen, kendi hayatını yöneten bir insansın. Ve bence bu, bir Femme Fatale olmaktan çok daha değerli ve anlamlıdır.