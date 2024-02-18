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Seçtiğin Lezzetlere Göre Hangi Gezegenin İnsanısın?

Seçtiğin Lezzetlere Göre Hangi Gezegenin İnsanısın?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.02.2024 - 10:01

Tercih ettiğin yemeklerin sizi hangi gezegene ait olduğunu gösterip göstermediğini hiç düşündün mü? Merak ediyorsan ilk sorumuzla başlayalım! 🙌

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1. Kaç yaşındasın?

2. Bu hamur işi tatlılardan birini seç bakalım.

3. Şimdi de bu meyve ya da sebzelerden birini seç.

4. Bir de en sevdiğin peynir çeşidini seçer misin?

5. Hep bir arada olmalı dediğin ikili hangisi?

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6. Şimdi bu makarnalardan biri olsa hangisini yerdin?

7. Bu çıtır çıtır ekmeklerden hangisi olsa yenirdi?

8. Hangi tatlı sana daha çok hitap ediyor?

9. Ve son olarak en sevdiğin abur cubur 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Mars!

Mars!

Dışarıya karşı biraz esrarengiz bir hava yayabilirsin ama seni tanıyanlar, içindeki güzellik karşısında büyüleniyorlar. Ancak seninle yakınlaşmak hiç de kolay değil. Belirli sınırların ve duvarların var ve bu duvarları herkesin aşmasına izin vermiyorsun. Hatta damak zevkin bile bu durumu destekler nitelikte. Ancak senin sevgini kazanmayı başaranlar gerçekten çok şanslı, bunu belirtmeden geçmeyelim.

Jüpiter!

Jüpiter!

Aşk konusunda senden daha talihli biri bulunmaz. Her girdiğin ortamda, tüm dikkatler senin üzerinde toplanır. Hatta damak zevkin bile bu çekici kişiliğini destekler şekilde. Ne işe el atarsan at, baş edemeyeceğin bir durum yok. Seninle tanıştığımız anda büyülendik, teslim olduk.

Merkür!

Merkür!

Dışarıdan bakıldığında, seni tamamen anlamak neredeyse imkansız. Kendine has özelliklerinle, herkesten ayrıldığının bilincindesin. Ancak, Güneş kadar ışıldayan biri seninle aynı düzeye gelebilir. Senin rafine damak zevkinle kıyasıya bir rekabete girebilecek kimse yok.

Dünya!

Dünya!

Sıcakkanlılığın ve iyilikseverliğin timsalisin. Sevdiklerinin yanında olmayı her zaman tercih ediyorsun, ne yazık ki bu çabanın karşılığını her zaman alamıyorsun. Ama sen yine de başkalarının ne düşündüğüne aldırış etme, bu neşeli ruh halinin ve muhteşem damak zevkinin keyfini çıkar.

Satürn!

Satürn!

Senin damak tadın, seni hemen belli ediyor. Hiçbir işten kaçınmayan ve her işini kendi başına yapmayı tercih eden birisisin. Başkalarına güvenmek ve onlara bel bağlamak, senin tercih etmeyeceğin bir durumdur. Her yeni güne başlaman, senin için yeni bir macera demektir ve ruhun, özgür bir kuş gibi uçar durur.

Uranüs!

Uranüs!

Uranüs'ün gerçekçiliği ve dürüstlüğüyle karşı karşıyayız... Ayakları yere sağlam basan bir kişi denildiğinde, ilk olarak seni düşünüyoruz. Güvenilir bir arkadaş ve dikkatli bir dinleyicisin. Ayrıca, keskin bir damak zevkine sahip olman da ekstra bir özellik. Karakterin, herkesi büyüleyecek cinsten, senin gibi birini bulmak gerçekten zor.

Neptün!

Neptün!

Gerçekliğin karmaşıklığından kaçmak ve tatlı hayallerin içinde yaşamak senin doğanında var. Kendi oluşturduğun bu pembe dünya, sana yeterince mutluluk veriyor ve hayatında mutsuzluk için hiçbir yer bulunmuyor. Güzelliğin her çeşidine hayran olman da senin karakterinin bir parçası.

Venüs!

Venüs!

Hayatının her alanında, her şeyi tutkuyla yapıyor gibi görünüyorsun. İster işin olsun, ister aşkın, ister dostlukların; hepsi içindeki coşkulu tutku ile yönlendiriliyor. Hedeflediğin her şeyi başarıyla tamamlıyor, tuttuğunu koparmıyorsun. Sanki senin varlığını kilometrelerce öteden bile hissedebiliyoruz, bu kadar etkileyici bir karizman var.

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