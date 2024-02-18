Seçtiğin Lezzetlere Göre Hangi Gezegenin İnsanısın?
Seçtiğin Lezzetlere Göre Hangi Gezegenin İnsanısın?
Tercih ettiğin yemeklerin sizi hangi gezegene ait olduğunu gösterip göstermediğini hiç düşündün mü? Merak ediyorsan ilk sorumuzla başlayalım! 🙌
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1. Kaç yaşındasın?
2. Bu hamur işi tatlılardan birini seç bakalım.
3. Şimdi de bu meyve ya da sebzelerden birini seç.
4. Bir de en sevdiğin peynir çeşidini seçer misin?
5. Hep bir arada olmalı dediğin ikili hangisi?
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6. Şimdi bu makarnalardan biri olsa hangisini yerdin?
7. Bu çıtır çıtır ekmeklerden hangisi olsa yenirdi?
8. Hangi tatlı sana daha çok hitap ediyor?
9. Ve son olarak en sevdiğin abur cubur 👇
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