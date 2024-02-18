Seçtiğin Lezzetlere Göre Hangi Gezegenin İnsanısın?

Dışarıya karşı biraz esrarengiz bir hava yayabilirsin ama seni tanıyanlar, içindeki güzellik karşısında büyüleniyorlar. Ancak seninle yakınlaşmak hiç de kolay değil. Belirli sınırların ve duvarların var ve bu duvarları herkesin aşmasına izin vermiyorsun. Hatta damak zevkin bile bu durumu destekler nitelikte. Ancak senin sevgini kazanmayı başaranlar gerçekten çok şanslı, bunu belirtmeden geçmeyelim.