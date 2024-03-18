Seçtiğin Anahtara Göre Sen Neyi Gizliyorsun?

Bir magazin dergisini andıran bir dilde konuşacak olursak, senin en derin kuytularda sakladığın, adeta bir hayalet gibi bilinçaltının labirentlerinde dolaşan en büyük sorunun, kontrol edemediğin öfken. Sen, bu kızgınlığını, bu yangını, insanların gözlerinden uzak tutmaya çalışıyorsun. İçindeki bu öfke, seni adeta bir volkan gibi, içten içe yavaş yavaş eritiyor. Ancak dışarı çıktığı an, her şeyi yakıp kül edeceğini, etrafında kimseyi bırakmayacağını düşünüyorsun.

Bu öfke, bir volkanın ta derinlerinde biriken lav gibi, içinde sürekli birikerek seni yiyip bitiriyor. Ancak bu öfke, dışarıya vurduğunda, bir volkan patlaması gibi her şeyi yakıp kül edecek bir güce dönüşüyor. Bu öfkenin farkındasın ve onu kontrol altında tutmaya çalışıyorsun. Ancak bu öfkenin, içinde biriken bu fırtınanın, dışarı çıktığında ne kadar yıkıcı olacağını da çok iyi biliyorsun. Bu yüzden, öfkeni dışa vurmak yerine, onu içinde saklı tutmayı tercih ediyorsun. Bu, belki de en büyük savaşın, en büyük mücadelen.

Bu öfkenin kaynağına inersek, aslında bu durumun altında yatan sebep, senin bu öfkeyi şimdiye kadar dizginlemiş olman ve hiçbir zaman tam olarak serbest bırakmamış olman. Doğru zamanda, doğru miktarda öfkeni ifade edememiş olman, senin omuzlarında ağır bir yük olarak duruyor. İçinde biriktikçe, öfken öyle bir hale geliyor ki, seni bile korkutuyor. Kendi öfkenin gücünden ürperiyorsun. Bu yüzden, bu öfkeni kimseye göstermemek için elinden geleni yapıyorsun. Ancak bu, bir süre sonra seni daha da yoruyor ve içindeki öfkenin daha da büyümesine sebep oluyor.