Seçimlerine Göre Hangi Efsanevi Sinema Karakterisin?

Seçimlerine göre sen tam bir Tony Stark'sın! Yenilikçi düşünce yapın ve yaratıcı zekanla her zaman fark yaratırsın. Teknolojiye ve bilimsel buluşlara olan ilgin, seni her zaman bir adım öne çıkarıyor. Karizmatik ve kendine güvenen tavrınla girdiğin her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyorsun. Ama en önemlisi de sevdiklerini korumak için elinden geleni yapıyorsun. Çözüm odaklı yapın sayesinde karşılaştığın her sorunu bir fırsata çevirmekte adeta bir ustasın!