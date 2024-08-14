Seçimlerine Göre Hangi Efsanevi Sinema Karakterisin?
Seçimlerine Göre Hangi Efsanevi Sinema Karakterisin?
İzlediğimiz pek çok filmden dikkatimizi çeken ve kendimize yakın gördüğümüz sinema karakteri hep olmuştur. Testimizde senin hangi sinema karakteri olduğunu bulmaya çalışacağız.
Ekipmanlarımız hazır, seni bekliyoruz!
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1. Maceralı bir soru! Indiana Jones gibi antik bir kalıntıyı keşfetmek için tehlikeli bir yolculuğa çıktın. İlk olarak ne yaparsın?
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2. Bir kraliyet balosuna davet edildin! Cinderella gibi baloda tüm gözler senin üzerinde olacak. Ne giyersin?
3. Aşktan bahsedelim şimdi. Var mı hayatında biri?
4. Peki ideal bir partnerin sence hangi özelliği ön planda olmalı?
5. Şu efsanevi sinema serilerinden hangisini defalarca izleyebilirsin?
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