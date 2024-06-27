Savaşın Haklısı Olur mu?

Mesela; savunma amacı gibi meşru bir nedenin olması, savaş ilan eden otoritenin meşru ve tanınmış bir otorite olması, tüm barışçıl çözüm yollarının tükenmiş olması, savaşın getireceği yararın, sebep olacağı zarardan daha fazla olması ve savaşın başarılı olma olasılığının yüksek olması gibi.

İyi ama bu gerekçeler bir insanı – kitleleri, öldürmeyi, sakat bırakmayı, yaralamayı nasıl meşru kılabilir? Birçok etik teori ve din, sivillerin öldürülmesini mutlak olarak yanlış kabul eder. Entelektüel tartışmalarda ise, bazı görüşler savaşta öldürmeyi meşru kılarken diğerleri de bunu kesinlikle reddeder. Mesela mutlak pasifizm, her türden savaşı ve şiddeti reddeder. Bu görüşe göre, insan öldürmek hiçbir koşulda haklı olamaz. Durumsal etik savunucularına göre ise belli koşullar altında, örneğin meşru savunma durumunda, öldürmek kabul edilebilir.

Uluslararası hukukta, savaşın haklılığını ve savaş sırasında insan öldürmenin koşullarını düzenleyen kurallar koyar. Bu kurallar, özellikle Cenevre Sözleşmeleri ve Birleşmiş Milletler anlaşmaları çerçevesinde belirlenmiştir. Bu hukuki çerçeveler, sivillere zarar vermeme, savaş esirlerine insanca muamele gibi prensipler içerir.

Peki iyi de savaşın haklılığı, genellikle savaşan tarafların ve uluslararası toplumun perspektifine bağlı bir durum. Yani bir taraf için haklı görülebilen bir savaş, diğer taraf için haksız ve saldırgan bir eylem olarak görülebiliyor. Sonuçta bir savaşın haklı olup olmadığını kim, neye göre belirliyor?

Bir savaşın haklı olup olmadığını genellikle, ulusal hükümetler, uluslararası organizasyonlar (örneğin BM) ve mahkemeler belirliyor. Ancak şu ortada ki bu otoritelerin kararları, sıklıkla politik ve ideolojik etkiler altında kalıyor. O halde tekrar soralım, haklı savaş var mı? Varsa kime – neye göre?