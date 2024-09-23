İlk olarak fark edilmesi ev konservesinden zehirlenen kişilerin solunum kasları dahil bütün kaslarının çalışmaması yani felç olmasına dayanıyor. Yıl 1820. Bunun sebebinin konservede üreyen bu bakterinin yani Clostridium Botulinumun ürettiği bir madde olduğu anlaşılınca bu konuda çalışmalar başlıyor. 1895’te bakteri ayrıştırılıyor.

Düşünsenize bazı kaslarınızı kullanamıyorsunuz. Hem mucize hem lanet. Mucize tarafı istenmeyen kas aktivitelerini ve kasılı kalmış kasları bloke edip gevşetmek. Mesela tikler, mesela spastisite veya şaşılıkta olduğu gibi gereğinden fazla çalışan kasın çalışmasını azaltıp dengelemek. Lanet kısmına gelince, elbette ki lanet kötüye kullanımla ortaya çıkıyor. Botoks çok tehlikeli bir biyolojik silah olarak karşımızda.

Estetikte ilk kullanımı da kazara oluyor gene. Yıl 1980, şaşılık tedavisinde göz kaslarına yapılan enjeksiyonlar sonrasında göz çevresindeki kırışıklıkların azaldığı ve yok olduğu görülüyor. Evreka!! Bu bir mucize. Ve film o zaman başlıyor. İstenmeyen çizgileri yok etmek için yepyeni ve çok kolay bir yöntem. Yıl 2002, estetikte ilk kullanım, göz çevresi, derken kaş ortası ve ardından alın bölgesindeki çizgiler bekleyin botoks geliyor.

Peki şart mıdır bu botoks, kullanmalı mı, kullanmasak ne olur? Estetik bir yana sağlık alanında kullanımı aşırı kasılan bir mesaneyi gevşeterek normal boyutuna getirerek normal sıklıktaki idrar yapmayı sağlamaktan tutun da doğuştan boyun kasları kasılmış doğan çocukların boyun kasının gevşeterek boynunun düzelmesini sağlamaya, kasları kasılı ve kısalmış olduğu için parmak uçlarına anca zar zor basan bir çocuğun yere tam basarak yürümesini sağlamaya kadar tam bir mucize. Üstelik bu etkiyi sağlarken herhangi bir cerrahi müdahale ve anesteziye ihtiyaç da yok. Sadece bir enjeksiyon… Siz karar verin şart mıdır değil midir?

Peki… Ya estetikte kullanımı şart mıdır botoksun, kullanmasak olmaz mı?

Onu da 2. bölümde konuşalım….

Sağlıkla güzel kalın.

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