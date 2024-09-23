23 Eylül Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
23 Eylül Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 23 Eylül Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Aralık ayında 'Beni hak eden yok' diyerek ‘damatsız’ kendi kendine düğün yapan ‘Kübrasal’ olarak bilinen sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli’de 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.
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Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, gol ve asistleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıldız isimlerimiz, Boavista'yı da boş geçmedi.
Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i ünlü oyuncu Halil Ergün, yeni sezonda Güzel Aşklar Diyarı dizisinde canlandırdığı Hakim'i olarak karşımıza çıktı. Geçtiğimiz hafta oyuncuların dizilerde bölüm başı ne kadar ücret aldığının belli olmasının ardından usta oyuncu, Çağatay Ulusoy'un kazancı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Neslihan Atagül'den sonra karnı burnunda Melisa Aslı Pamuk da İtalya'da aynı programda boy gösterdi! İtalya'dan hamile ünlülerimize gelen davet merak uyandırdı! 😂
Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesinin ardından tutuklanan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'ye adliyeye sevk edilirken çöp poşeti giydirilmişti. SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, katile çöp poşeti giydirilmesine tepki gösterdi.
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Zaman zaman olduğumuz yer bize yabancı gelebilir. Bir kullanıcı, küçüklüğünden beri hiçbir yere ait hissedemediğini ve bu hissiyatın peşini asla bırakmadığını dile getirdi.
Twitter'da (X) bir kullanıcı takipçilerinden içinde çiçekler açtıran bir hissi tarif etmelerini istedi. Ortaya kalpleri ısıtan yorumlar çıktı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyada yer alan bazı ifadelerin kendisine ait olmadığını belirten bir açıklama bulundu.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırıları devam ederken canlı yayın yapan Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia düzenlenen bombalı saldırının hedefi oldu ve yaralandı.
Milano'da Sokak Sanatçısına Eşlik Eden 4 Yaşındaki Kız Dansıyla Göz Doldurdu
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Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı öldüren ve tutuklanan 19 yaşındaki katil Yunus Emre Geçti’nin 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Haber sunucusu Ece Üner, adliyeye sevk edilirken çöp torbası giydirilen Yunus Emre Geçti için yaptığı yorumda yetkililere seslendi: “26 ayrı suçtan kaydı olan bir cani şehit etti onu. Bu cani adliyeye götürülürken çöp poşetine kondu. Peki neden çöp kokana kadar beklendi?”
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