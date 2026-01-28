onedio
Sanatseverler İçin Bu Soğuklarda Yapılabilecek En Güzel Etkinlikler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.01.2026 - 19:16

Soğuk hava, erken kararan akşamlar ve “bugün dışarı çıkmasam mı?” düşüncesi… Ama konu sanat olunca işler biraz değişiyor. Kış mevsimi, kalabalıktan uzaklaşıp kültürle baş başa kalmak için adeta gizli bir fırsat sunuyor. İçini ısıtan bir sergi gezisi, uzun uzun incelenen tablolar ya da ilham veren bir etkinlik bu günleri bambaşka bir havaya sokabiliyor. Eğer sen de soğuğu bahane edip sanattan kopmak istemiyorsan, bu liste tam sana göre!

1. Seramik atölyelerine katılın.

Sadece izleyici olmaktan sıkıldıysanız ve 'Ben de bir şeyler üretmeliyim' diyorsanız, bu soğuk aylar yeni bir hobi edinmek için aslında en verimli dönem. Bir cumartesi öğleden sonrasını seramik çamuruna şekil vererek geçirmek, kış depresyonunu anında dağıtıyor.

2. Evde yarışmalar yapın.

Dışarı çıkmak istemediğiniz o fırtınalı akşamları, ev ortamında heyecan dolu bir sanat maratonuna dönüştürebilirsiniz. Arkadaş grubunuzu toplayıp tablolar, akımlar ve sanatçıların gizemli hayatları üzerine kurulu bir Trivia Gecesi düzenlemek hem çok eğlenceli hem de tatlı bir rekabet ortamı yaratıyor.

3. Entelektüel derinliğe inin.

Gerçek bir sanatsever için kış demek, sadece sergi gezmek değil; aynı zamanda sanatın teorisine ve tarihine de derin bir dalış yapmak demektir. İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin BlackBox salonunda düzenlenen Kış Konferansları, sanat tarihimizin dönüm noktalarını alanında uzman isimlerden dinlemek için harika bir fırsat. Üstelik bu sadece tek seferlik bir buluşma değil; 6 hafta boyunca her hafta sonu kendinize sanatsal bir randevu verebiliyorsunuz.

📍  Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu.

Ajandanıza not etmek isterseniz takvim şöyle:

  • 31.01.2026 – Doğu Roma Sanat Geleneği

  • 08.02.2026 – Osmanlı Minyatür Sanatı

  • 14.02.2026 – Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Resim Sanatı

  • 21.02.2026 – Erken Cumhuriyet ve Modern Türk Sanatı

  • 01.03.2026 – Çağdaş Sanat Okumaları

4. Film gecesi düzenleyin.

Dışarı çıkmak istemediğin o en soğuk akşamda, evi bir sinema salonuna çevirin. Ancak bu sefer sıradan aksiyon filmlerini geçin; ödüllü bağımsız filmlere veya sanatçı biyografilerine şans verin. Sinemanın o derin dünyasında kaybolacaksınız.

5. Sanat kitaplarının derinliğinde kaybolun.

Kalın bir battaniye, sıcak bir kahve ve kucağında devasa bir sanat tarihi kitabı... Picasso'nun aşk hayatından Frida Kahlo'nun acılarına kadar uzanan o derin yolculuğa çıkmanın tam zamanı.

Küçük bir tavsiye: Sadece okumayla yetinmeyin, gördüğünüz eserleri kendi tarzınızda yorumlamaya çalışın.

6. Evde sanat partisi yapın.

Arkadaşlarınızı toplayın, herkes tuvalini ve boyasını getirsin. En sevdiğiniz müzikler eşliğinde kolektif bir şeyler üretin. Hem sosyalleşmek hem de yaratıcılığınızı konuşturmak için kışın en eğlenceli yol bu.

7. Sanat galerilerini gezin.

Dışarıda kar fırtınası olsa bile, galerilerin o sessiz atmosferi bizi bambaşka dünyalara götürür. Hem yeni sanatçıları keşfedersin hem de o şahane eserlerin önünde harika fotoğraflar çekersin. (Evet, o estetik kareleri hepimiz seviyoruz.)

8. Kış temalı bir "Mood Board" hazırlayın.

Eski dergilerden kesip bir araya getirdiğiniz renkler, dokular ve sanat eserleriyle kışa özel bir ilham panosu oluşturun. Kendi ruhunuzu yansıtan, sizi motive eden görselleri ve detayları bir araya getirerek, odanızın başköşesine asabileceğiniz bir eser yaratın.

9. Tiyatro oyununa gidin.

Tiyatronun o canlı enerjisi, oyuncuların nefesini hissetmek... Kış akşamları için daha kaliteli bir plan düşünemiyoruz. Hem yerel toplulukları desteklemiş olursunuz hem de eve dönerken üzerine konuşacak bir sürü konunuz olur.

10. Kışın estetik ışığını fotoğraflayın.

Kışın o soluk ama büyüleyici ışığı, fotoğrafçılar için bulunmaz bir nimet. Al makineni (ya da telefonunu), düş yollara. Buz tutmuş bir yaprak veya buğulu bir cam bile sizin sanat eseriniz olabilir.

Ecem Bekar
