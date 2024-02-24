Sana İyi Gelen Şeyleri Seç, Karakterini Analiz Edelim!
Sana İyi Gelen Şeyleri Seç, Karakterini Analiz Edelim!
Sen bize kendini, sana iyi gelenleri anlat biz de senin nasıl olduğunu bulalım. Hazırsan, haydi teste!
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1. Öncelikle şu an nerede olmak sana çok iyi hissettirirdi?
2. Peki seni en mutlu edecek tatlı hangisi?
3. Peki kendini kötü hissettiğinde ne yapmayı tercih edersin?
4. Peki bu çiçeklerden hangisi senin ruhuna dokunur?
5. Keyfini yerine getiren o içecek hangisi peki?
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6. Peki bunlardan hangisi seni rahatlatır?
7. Evini seçer misin?
8. Son olarak rengini seçer misin?
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