28 Kasım Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
28 Kasım Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 28 Kasım Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya geldi. Bitiş düdüğüyle birlikte 3 puanı alan taraf İsrail ekibi oldu. Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilmesi ise taraftarın sabrını taşırdı. Sosyal medyada isyan eden Beşiktaşlı taraftarlar, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst başta olmak üzere yönetime ve futbolculara tepki gösterdi.
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Bir döneme damgasını vurmuş efsane dizi Avrupa Yakası gibisi bir daha gelmedi. Mizahı büyük bir ustalıkla işleyen diziyi hala dönüp dönüp izleyenleriniz vardır. Ancak ne yazık ki yıllar geçtikçe unutamadığımız diziden sevdiğimiz bazı oyuncular hayata veda etti. Onlar aramızdan ayrılsa da kalplerimizde hala aynı tebessümle yaşıyorlar. 2004-2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası'nda rol almış ve aramızdan ayrılmış oyuncular hangileri, gelin birlikte hatırlayalım...
Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, tahliye olduktan sonra tıpkı Dilan Polat gibi sosyal medyaya hızlı dönenlerden oldu. Nihal Candan bir miktar daha özenli davranmaya çalışırken, ne yaptığına akıl sır ermeyen Bahar Candan, haftalarca ablası hakkında 'enişteci' iddialarında bulundu. Ablası Nihal'i yerin dibine sokan, daha geçtiğimiz saatlerde demediğini bırakmayan Bahar Candan'ın son paylaşımı 'Bu nasıl aile?' dedirtti.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Bu maç öncesi 3. sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar, AZ Alkmaar deplasmanında kazanarak Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam etmeyi hedefliyordu. 90 dakikası tamamlanan maçta Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Kıran kırana geçen maçta kazanan çıkmazken, her iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le Nagyerdei Stadı'nda karşılaştı. Bu maç öncesi 18. sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek yaralarını sarmak istiyordu. Ancak sonuç istediğimiz gibi olmadı. 90 dakikası tamamlanan maçta Maccabi Tel Aviv, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile de 70. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
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Ünlü şarkıcı İrem Derici, yalnızca sesi, dilimize pelesenk şarkıları ve sahneleriyle değil, hayatımıza girdiği günden beri yapıştırdığı dobra cevaplar ve sivri dilli açıklamalarıyla gündeme oturuyor! Biz onu bu haliyle çok seviyoruz, çok da gülüyoruz. Şimdilerde de single ve çok mutlu kendisi. Bir süredir gözümüzün bir yerlerden ısırdığı dansçı Melih Kunukçu ile paylaşımlarıyla dikkat çekiyor fakat 'aşk yok' diyor. Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise paylaştığı fotoğrafa gelen 'yine nereni yaptırdın allah bilir' yorumuna verdiği, kendisinden her zaman bekleyeceğimiz sürprizli cevap! Buyurun beraber bakalım.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Youtube’da yaptığı programda Adalet Bakanlığı’nın DEM Partinin Abdullah Öcalan’la görüşme başvurusunu kabul ettiğini, DEM Parti adına Tuncer Bakırhan’ın İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşeceğini açıkladı. Kütahyalı açıklamasında Abdullah Öcalan’ın cezaevinden çıktıktan sonra kalacağı evin, evdeki eşyaların bile hazır olduğunu iddia etti.
Aşk acısı aslında bir süreç. Uzun ya da kısa soluklu olan bu dönemi en hasarsız şekilde atlatabilmek de bir o kadar önemli. Bir kullanıcı da 'Aşk acısını nasıl atlatıyorsunuz?' diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen cevaplar ise bir o kadar hak verdirdi! Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
@simayrie adlı sosyal medya hesaplarından içerikler üreten Simay adlı genç kadın, hayatımıza girdiğinden beri her videosuna bayılıyoruz. Genç yetenek, tipleri canlandırdığı parodi videolarıyla beğenileri toplamayı başarıyor. Oyunculuğunun yanı sıra tespitleriyle de hayran bırakıyor. Şimdiyse Simay adlı içerik üreticisinin yeni gelin parodisiyle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.
Bazı davranışlarımız, sevgimizi en güzel şekilde ifade edebilir. Hatta bazen, 'Seni seviyorum' demekten daha güçlü ve anlamlı olabilirler. Bir kullanıcı, 'Seni seviyorum anlamına gelen bir cümle yazın.' diyerek yeni bir tartışma başlattı. Gelen cevaplar ise hem güldürdü hem de düşündürdü. Kim ne demiş, hep birlikte göz atalım...👇
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'Yaprak Dökümü' dizisindeki Ferhunde karakteri, izleyiciler tarafından genellikle kötü karakter olarak görülüyor. Ancak Ferhunde'nin neler yaşadığını düşünürsek belki de oturup neredeyse ona üzüleceğiz. Her ne kadar pek sevilmese de onun da iyi yönleri olabilir. Gelin, biraz iyimser olalım ve Ferhunde'nin özüne birlikte bakalım. Sizce haklı olabilir mi, yorumlarda bize yazmayı unutmayın.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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