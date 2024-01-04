Sahibinden Satılık Alan Adı!

İnternetin kurumsal yapısını temsil eden bir sivil bir inisiyatif, bir otorite olarak kabul edilen ICANN diye bir oluşum var. 1998’de kurulan, ABD merkezli, kâr amacı gütmeyen özel sektör kuruluşudur. İş insanları, akademisyenler, teknik elemanlar ve kullanıcı gruplarının katılımıyla oluşturulan bu grubun amacı, dünya genelinde internetin bütünlüğünü ve kurumsallığını oluşturmaktır.

Alan adı sistemleriyle alakalı çalışmalar yapmak da bu kurumun alanındadır. ICAN alan adlarını (domainleri) alt firmalar ve distribütörler ve alt firmalar aracılığıyla dağıtır.

Sahibinden.com olayında alan adını ICANN’den tescil ettirmesi gereken firmayla, sahibinden.com arasında maddi ya da teknik bir sorun çıkmış olabilir.

Tescil firması ya da Sahibinden personellerinden birinin ihmali olabilir.

Firmaya zarar vermek isteyen art niyetli bir personel olabilir.

Ayrıca bu işin simsarları da var. Bu simsarlar yüzlerce şirket. Alan adının tescil tarihinin sonuna gelindiğinde takibe alıyorlar, şayet firma yeniden tescil etmemişse, alan adı boşa düştüğü an içlerinden en hızlı olanı ve teknik yeteneği en seri olanı o alan adını kapıyor.

Peki İnternet ortamında ticari bir oluşumunuz varsa dijital varlığını nasıl sergileyeceksiniz?