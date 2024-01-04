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Sahibinden Satılık Alan Adı!

etiket Sahibinden Satılık Alan Adı!

Ümit Sanlav
Ümit Sanlav - yazio
04.01.2024 - 18:32

Piyasa değeri 4.8 milyar dolar olan sahibinden.com çöktü söylemleri dünün bir numaralı gündem maddesi olup TT’de uzun süre ilk sırada yer aldı. Söylemler gerçekti; ikinci el araç ve emlak alım satım platformuna, uzun süre hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamadı. Siteye erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, 'bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı' uyarısı ve 'sunucu erişim sorunu' yazılarıyla karşılaştılar.

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Sahibinden.com, zaman kaybetmeyerek en hızlı iletişim mecrası olan sosyal medya aracılığıyla, Instagram üzerinden iki açıklamada bulundu:

Sahibinden.com, zaman kaybetmeyerek en hızlı iletişim mecrası olan sosyal medya aracılığıyla, Instagram üzerinden iki açıklamada bulundu:

Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Gün içerisinde şirketten yapılan ikinci açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi/ firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Alan adı hizmeti aldığımız firma, sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Peki burada sahibinden’in bahsettiği “teknik sorun” ne idi?

İnternetin kurumsal yapısını temsil eden bir sivil bir inisiyatif, bir otorite olarak kabul edilen ICANN diye bir oluşum var.  1998’de kurulan, ABD merkezli, kâr amacı gütmeyen özel sektör kuruluşudur. İş insanları, akademisyenler, teknik elemanlar ve kullanıcı gruplarının katılımıyla oluşturulan bu grubun amacı, dünya genelinde internetin bütünlüğünü ve kurumsallığını oluşturmaktır.

Alan adı sistemleriyle alakalı çalışmalar yapmak da bu kurumun alanındadır. ICAN alan adlarını (domainleri) alt firmalar ve distribütörler ve alt firmalar aracılığıyla dağıtır.

Sahibinden.com olayında alan adını ICANN’den tescil ettirmesi gereken firmayla, sahibinden.com arasında maddi ya da teknik bir sorun çıkmış olabilir.

Tescil firması ya da Sahibinden personellerinden birinin ihmali olabilir.

Firmaya zarar vermek isteyen art niyetli bir personel olabilir.

Ayrıca bu işin simsarları da var. Bu simsarlar yüzlerce şirket. Alan adının tescil tarihinin sonuna gelindiğinde takibe alıyorlar, şayet firma yeniden tescil etmemişse, alan adı boşa düştüğü an içlerinden en hızlı olanı ve teknik yeteneği en seri olanı o alan adını kapıyor.  

Peki İnternet ortamında ticari bir oluşumunuz varsa dijital varlığını nasıl sergileyeceksiniz?

Alan adı nasıl seçilir?

Alan adı nasıl seçilir?

Alan adı (domain), bir web sitesini görüntülemek için tarayıcıların adres kısmına girilen adrestir.

Hedef: Girişimci alan adını almadan önce web sitesi ve online varlığı ile hangi hedeflere ulaşmak ve hangi konulara odaklanmak istediğine karar vermeli ve hedefi doğrultusunda bir alan adı almalı.

Hedef kitle: Web sitesi kurulumu ve yönetiminin her alanında öncelikli odak noktası hedef kitle olmalı. Hedef kitlenin aklında ne kalacak, anlamlı olan nedir, söylenmesi, anlaşılması ve en önemlisi browser’a yazılması kolay mı? SEO açısında markanın avantaj ve dezavantajları neler?

Rekabet ve taklit edilebilme risklerini mümkün olduğunca azaltmak: Markayı ve o çalışma alanını ifade edebilecek birden fazla alan adı alınmalı. Hem rakiplerin bu alanda sizin markanızı taklit etmelerini önlemek hem de benzer isimlerle yapılan aramalarda heder kitlenin karşısına yine sizin çıkmanı için gerekli olan bir unsur.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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