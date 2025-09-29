Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2025: 18 Bin Personel Alımı Başvurular Ne Zaman, Kadro Dağılımı Nasıl?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı son paylaşımla heyecanlandırdı. Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen 37 bin personel alımının ikinci aşamasına geçildiğini açıkladı. İlk aşamada 19 bin kişi istihdam edilmişti. İkinci aşamada ise 15 bin 247 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, 2 bin 753 kişi de sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacak.