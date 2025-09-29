onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2025: 18 Bin Personel Alımı Başvurular Ne Zaman, Kadro Dağılımı Nasıl?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2025: 18 Bin Personel Alımı Başvurular Ne Zaman, Kadro Dağılımı Nasıl?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.09.2025 - 08:56

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni personel alımına ilişkin duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Memişoğlu, toplamda 18 bin personel alımı yapılacağının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ikinci aşaması başlatılıyor. Bu kez 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alınacak. 

İşte Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı detayları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2025

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2025

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı son paylaşımla heyecanlandırdı. Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen 37 bin personel alımının ikinci aşamasına geçildiğini açıkladı. İlk aşamada 19 bin kişi istihdam edilmişti. İkinci aşamada ise 15 bin 247 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, 2 bin 753 kişi de sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 18 bin Personel Alımı Kadro Dağılımı

Sağlık Bakanlığı 18 bin Personel Alımı Kadro Dağılımı

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı aşağıdaki gibidir:

  • 6.445 Hemşire,

  • 1.809 Acil Yardım Teknikeri

  • 805 Ebe

  • 166 Anestezi Teknikeri

  • 116 Diyetisyen

  • 63 Psikolog

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2025 Başvuruları Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2025 Başvuruları Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için terciler 29 Eylül 2025 – 06 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, bu tarihler arasında iletilecek.

Sağlık Bakanlığı İşçi ve Personel Alımı Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

ÖSYM tarafından KPSS/5 kılavuzu yayımlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. Sağlık Bakanlığı'nca atanmak isteyen adaylar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak başvuru yapabilecek. 

İşçi alımı başvuru süreci ise İŞKUR üzerinden yürütülecek. Yayımlanacak kılavuzda başvuru tarihlerine de yer verilecek. Toplamda 2 bin 753 işçi alımı yapılacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın