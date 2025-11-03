Ruhun Ne Kadar Turuncu?🧡
Turuncu, sıradan bir renk olmanın ötesinde; umudun, iyileşmenin ve dayanışmanın somutlaşmış enerjisi. Peki, senin ruhun bu enerjiyi taşıyabilecek kadar güçlü mü? Türkiye'nin dört bir yanını turuncuya boyayabilecek kadar cesur ve ışıltılı mı? İçindeki turuncu enerjiyi keşfetmeye, belki de saklı kalmış bu gücü ortaya çıkarmaya ne dersin? İşte tam da bu noktada, senin ruhunun ne kadar turuncu olduğunu öğrenebileceğin bir testle karşındayız.
Türkiye'yi turuncuya boyamaya var mısın?🧡
1. Sabah uyandığında ilk enerjin nasıldır?
2. Bir arkadaşın kötü bir dönemden geçiyor. Ne yaparsın?
3. Turuncu senin için ne ifade ediyor?
4. Düşünsene… bir gün biri sana “sayende iyileştim” dese? Ne yaparsın?
5. Sosyal medyada ne paylaşmayı seversin?
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi LÖSEV’in sözü olabilir sence?
7. LÖSEV bu 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında Tüm Türkiyeyi hangi renge boyayacak?
Tupturuncu Ruh
Parlamaya Hazır Turuncu
Yükselen Turuncu!
Turuncu Adayı!
