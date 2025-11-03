onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Ruhun Ne Kadar Turuncu?🧡

Ruhun Ne Kadar Turuncu?🧡

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
03.11.2025 - 11:47

Turuncu, sıradan bir renk olmanın ötesinde; umudun, iyileşmenin ve dayanışmanın somutlaşmış enerjisi. Peki, senin ruhun bu enerjiyi taşıyabilecek kadar güçlü mü? Türkiye'nin dört bir yanını turuncuya boyayabilecek kadar cesur ve ışıltılı mı? İçindeki turuncu enerjiyi keşfetmeye, belki de saklı kalmış bu gücü ortaya çıkarmaya ne dersin? İşte tam da bu noktada, senin ruhunun ne kadar turuncu olduğunu öğrenebileceğin bir testle karşındayız.

Türkiye'yi turuncuya boyamaya var mısın?🧡

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabah uyandığında ilk enerjin nasıldır?

1. Sabah uyandığında ilk enerjin nasıldır?

2. Bir arkadaşın kötü bir dönemden geçiyor. Ne yaparsın?

2. Bir arkadaşın kötü bir dönemden geçiyor. Ne yaparsın?

3. Turuncu senin için ne ifade ediyor?

3. Turuncu senin için ne ifade ediyor?

4. Düşünsene… bir gün biri sana “sayende iyileştim” dese? Ne yaparsın?

4. Düşünsene… bir gün biri sana “sayende iyileştim” dese? Ne yaparsın?

5. Sosyal medyada ne paylaşmayı seversin?

5. Sosyal medyada ne paylaşmayı seversin?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi LÖSEV’in sözü olabilir sence?

7. LÖSEV bu 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında Tüm Türkiyeyi hangi renge boyayacak?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tupturuncu Ruh

Sen LÖSEV’in kalbindeki o turuncu ışıksın! İyilik, umut ve dayanışma seninle hayat buluyor. Senin enerjinle sadece bir çocuk değil, binlerce kalp yeniden gülümseyebilir. “Umut varsa, iyileşme de vardır.” sözü seninle gerçeğe dönüşüyor.

🧡Ruhun ister biraz, ister tamamen turuncu olsun, önemli olan onu paylaşmak.

Bu 2–8 Kasım’da LÖSEV’le birlikte, tüm Türkiye’yi turuncuya boyayalım!

Çünkü umut paylaştıkça çoğalır, ve umut varsa, iyileşme de vardır.

Parlamaya Hazır Turuncu

Senin içinde parlayan bir LÖSEV gönüllüsü var! Sadece bir adım daha atman yeterli; bir çocuğun gülümsemesine sen de dokunabilirsin. Bu 2–8 Kasım’da iyiliği paylaş, turuncuyu çoğalt!

🧡Ruhun ister biraz, ister tamamen turuncu olsun, önemli olan onu paylaşmak.

Bu 2–8 Kasım’da LÖSEV’le birlikte, tüm Türkiye’yi turuncuya boyayalım!

Çünkü umut paylaştıkça çoğalır, ve umut varsa, iyileşme de vardır.

Yükselen Turuncu!

Belki farkında değilsin ama senin bir tebessümün bile umut demek. LÖSEV için bir paylaşım, bir söz bile fark yaratır. LÖSEV Ailesine hoş geldin çünkü iyilik bulaşıcıdır!

🧡Ruhun ister biraz, ister tamamen turuncu olsun, önemli olan onu paylaşmak.

Bu 2–8 Kasım’da LÖSEV’le birlikte, tüm Türkiye’yi turuncuya boyayalım!

Çünkü umut paylaştıkça çoğalır, ve umut varsa, iyileşme de vardır.

Turuncu Adayı!

İçinde bir yerlerde iyiliğin tohumu çoktan yeşermiş.Yoğun hayatın içinde belki fark etmiyorsun ama o turuncu ışık sende de var. Bu hafta bir adım at, LÖSEV’in turuncu kalpler ordusuna sen de katıl!

🧡Ruhun ister biraz, ister tamamen turuncu olsun, önemli olan onu paylaşmak.

Bu 2–8 Kasım’da LÖSEV’le birlikte, tüm Türkiye’yi turuncuya boyayalım!

Çünkü umut paylaştıkça çoğalır, ve umut varsa, iyileşme de vardır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın