Ruhsal Dengeye Ulaşmak İçin Senin Neye İhtiyacın Var?
Hepimiz zaman zaman içsel huzurumuzu kaybediyor, kendimizi karmaşık bir ruh halinde buluyoruz. Kimimiz için sakin bir ortam, kimimiz için hareketli bir yaşam, kimimiz içinse derin bir nefes almak bile çok şey ifade ediyor. Peki senin ruhsal dengeye ulaşmak için en çok ihtiyacın olan şey ne? Cevabı bu testte! 👇
1. Gün sonunda kendini genelde nasıl hissedersin?
2. Ruh halini en çok ne etkiler?
3. Peki, hangisi şu an sana çok iyi gelir?
4. Sabah uyandığında ilk iş ne yaparsın?
5. Söyle bakalım, sakinleşmek veya kafanı dağıtmak istediğinde hangisi sana iyi gelir?
6. Stresle nasıl başa çıkıyorsun?
7. Su içme alışkanlığın ne durumda peki?
8. Sence şu an hayatındaki en büyük eksiklik ne?
Ruhsal dengen için sağlıklı ilişkiler kurmaya ihtiyacın var!
Ruhsal dengen için kendine zaman ayırmalısın!
Yaşam tarzını dengelemen lazım!
