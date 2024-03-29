Ruh Halini Anlat, İnsanlar Seni Görünce Ne Hissediyor Söyleyelim!

Bir anda herkesin gözlerinin üzerinde olduğunu hissediyorsun. Her bir bakışta, insanların senin varlığında bir rahatlama bulduğunu, bir güven duygusu hissettiğini fark ediyorsun. Bu, seninle ilgili bir şey olmalı. Sen, bir şekilde, belki de farkında olmadan, insanlara bir güven hissi aşılıyorsun. Bu, senin doğal bir parçan, belki de en güzel parçan. Seninle konuşmak, bir dert ortağı bulmak, bir dost edinmek... İnsanlar seninle her şeyi paylaşabiliyor, en derin sırlarını bile. Bu, senin onlara sağladığın güvenin bir göstergesi. Sen, onların sırlarını bir hazine gibi saklıyorsun ve bu durum, seni daha da değerli kılıyor. Ve belki de en önemlisi, senin etrafında bir kalabalık oluşuyor. Bu kalabalık, seninle aynı frekansta olan, seninle aynı düşüncelere sahip olan insanlardan oluşuyor. Seninle olmak, onlara bir çeşit huzur ve güven veriyor. Bu, senin çekim gücün. Bu, senin etkileyiciliğin. Bu, seninle olmanın verdiği rahatlık ve güven duygusu.