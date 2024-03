Ruh Halini Anlat, İnsanlar Seni Görünce Ne Hissediyor Söyleyelim!

Bir melek misali, etrafına huzur saçan biri sensin. İnsanlar seni gördüklerinde, sanki bir rahatlama dalgası üzerlerine çöker. Bu huzurun kaynağı, senin içinde taşıdığın, yaşadığın ve hissettiğin dinginliktir. Bu dinginlik öylesine güçlüdür ki, karşındaki insanlara da, adeta bir iyilik rüzgarı gibi, geçer. Seninle olmak, bir nevi terapi seansına benzer. İnsanlar, seninle her türlü konuyu, her türlü duyguyu rahatlıkla paylaşabilirler. Seninle konuşmak, bir dostla sohbet etmek gibidir. İnsanlar, seninle konuşurken kendilerini daha hafif, daha özgür hissederler. Seninle paylaşım yapmak, onlara huzur verir. Bu yüzden, etrafındakiler seninle her şeyi rahatlıkla paylaşabilirler. İşte sen, tam da bu yüzden, herkesin hayatında özel bir yere sahipsin.