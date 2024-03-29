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Ruh Halini Anlat, İnsanlar Seni Görünce Ne Hissediyor Söyleyelim!

Ruh Halini Anlat, İnsanlar Seni Görünce Ne Hissediyor Söyleyelim!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
29.03.2024 - 17:01

Bize ruh halini anlat, insanlar seni görünce ne hissediyor söyleyelim!

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bugün nasıl uyandın?

4. Peki arkadaşlarınla buluştuğunda en çok neyden konuşuyorsunuz?

4. Peki arkadaşlarınla buluştuğunda en çok neyden konuşuyorsunuz?

5. En sevdiğin mevsim?

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6. Peki kötü uyandığın bir günü ne güzelleştirir?

7. En çok hangi platformda vakit geçirirken mutlusun?

8. Son olarak sana iyi gelen bir şeyi seç.

İnsanlar seni görünce "huzur" hissediyorlar...

Bir melek misali, etrafına huzur saçan biri sensin. İnsanlar seni gördüklerinde, sanki bir rahatlama dalgası üzerlerine çöker. Bu huzurun kaynağı, senin içinde taşıdığın, yaşadığın ve hissettiğin dinginliktir. Bu dinginlik öylesine güçlüdür ki, karşındaki insanlara da, adeta bir iyilik rüzgarı gibi, geçer. Seninle olmak, bir nevi terapi seansına benzer. İnsanlar, seninle her türlü konuyu, her türlü duyguyu rahatlıkla paylaşabilirler. Seninle konuşmak, bir dostla sohbet etmek gibidir. İnsanlar, seninle konuşurken kendilerini daha hafif, daha özgür hissederler. Seninle paylaşım yapmak, onlara huzur verir. Bu yüzden, etrafındakiler seninle her şeyi rahatlıkla paylaşabilirler. İşte sen, tam da bu yüzden, herkesin hayatında özel bir yere sahipsin.

İnsanlar seni görünce "güvende" hissediyorlar...

Bir anda herkesin gözlerinin üzerinde olduğunu hissediyorsun. Her bir bakışta, insanların senin varlığında bir rahatlama bulduğunu, bir güven duygusu hissettiğini fark ediyorsun. Bu, seninle ilgili bir şey olmalı. Sen, bir şekilde, belki de farkında olmadan, insanlara bir güven hissi aşılıyorsun. Bu, senin doğal bir parçan, belki de en güzel parçan. Seninle konuşmak, bir dert ortağı bulmak, bir dost edinmek... İnsanlar seninle her şeyi paylaşabiliyor, en derin sırlarını bile. Bu, senin onlara sağladığın güvenin bir göstergesi. Sen, onların sırlarını bir hazine gibi saklıyorsun ve bu durum, seni daha da değerli kılıyor. Ve belki de en önemlisi, senin etrafında bir kalabalık oluşuyor. Bu kalabalık, seninle aynı frekansta olan, seninle aynı düşüncelere sahip olan insanlardan oluşuyor. Seninle olmak, onlara bir çeşit huzur ve güven veriyor. Bu, senin çekim gücün. Bu, senin etkileyiciliğin. Bu, seninle olmanın verdiği rahatlık ve güven duygusu.

İnsanlar seni görünce "huzursuz" hissediyorlar...

Bir göz atıldığında, insanların seninle aynı ortamda bulunurken bir nebze huzursuzluk yaşadığını gözlemlemek mümkün. Bunun sebebi ise aslında tamamen seninle ilgili. İçinde bulunduğun huzursuzluk hali, sanki bir radyo dalgası gibi etrafa yayılıyor ve insanlar bu dalgalardan etkileniyorlar. Senin içindeki huzur, ne yazık ki, bir süredir yerini panik ve stres dolu bir atmosfere bırakmış durumda. Bu durum, her anını dolu dolu yaşamanı ve anın tadını çıkartmanı engelliyor. Sanki bir elin sürekli olarak 'dur' düğmesine basıyor ve seni hayatın güzelliklerinden mahrum bırakıyor. Bu durum, insanların senin yanında daha huzursuz hissetmelerine neden oluyor. Senin stresin ve panik hallerin, adeta bir ayna gibi onlara yansıyor ve onların da huzurunu kaçırıyor. Bu durum, seninle birlikte olmayı biraz daha zorlaştırıyor ve insanlar senin yanında daha huzursuz hissetmeye başlıyorlar. Bu durum, hem senin hem de çevrendekilerin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

İnsanlar seni görünce "hüzünlü" hissediyorlar...

Biraz hüzün, biraz melankoli... Senin etrafında dolaşan bu duygusal hava, insanları seni gördüklerinde hafif bir hüzne boğuyor. İçindeki bu kırılganlık, hassas ruh hali, bir anda tüm enerjini emebiliyor ve seni depresif bir ruh haline sürüklüyor. Bu durum, senin için bir tür hızlı kum saati gibi. Bir kez modun düştü mü, onu tekrar yükseltmek adeta bir maraton koşmak kadar zor olabiliyor. Bu duygusal dalgalanmaların, etrafındaki herkesi etkilemekte de oldukça başarılı olduğunu söylemek gerekiyor. Sanki seninle aynı atmosferi soluyorlar ve seninle birlikte onlar da bu hüzünlü yolculuğa çıkıyorlar. Bu durum, senin etrafındakilere de kolaylıkla yansıyor ve onların da ruh hallerini etkiliyor. Seninle birlikte onlar da bu duygusal iniş çıkışları yaşıyorlar.

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