Ruh Halini Anlat, İnsanlar Seni Görünce Ne Hissediyor Söyleyelim!
Ruh Halini Anlat, İnsanlar Seni Görünce Ne Hissediyor Söyleyelim!
Bize ruh halini anlat, insanlar seni görünce ne hissediyor söyleyelim!
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bugün nasıl uyandın?
4. Peki arkadaşlarınla buluştuğunda en çok neyden konuşuyorsunuz?
5. En sevdiğin mevsim?
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6. Peki kötü uyandığın bir günü ne güzelleştirir?
7. En çok hangi platformda vakit geçirirken mutlusun?
8. Son olarak sana iyi gelen bir şeyi seç.
İnsanlar seni görünce "huzur" hissediyorlar...
İnsanlar seni görünce "güvende" hissediyorlar...
İnsanlar seni görünce "huzursuz" hissediyorlar...
İnsanlar seni görünce "hüzünlü" hissediyorlar...
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