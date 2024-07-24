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Romantik İlişkilerde Aşk, Şehvet ve Bağlılık
Romantik İlişkilerde Aşk, Şehvet ve Bağlılık
Her kültürde insanlar aşkı yaşar ve her kültürün onu tarif edecek sözcükleri vardır. Binlerce yıldır neredeyse tüm disiplinlerden araştırmacılar, aşkın doğasını keşfetmeye ve başkalarını bulguları konusunda ikna etmeye çalışmışlardır. Ancak aşk, anlaşılması güç olması nedeniyle sürekli olarak tanım ve yoruma açık bir olgudur. Bir insan âşık olduğunda beyninin nasıl çalıştığının incelendiği araştırmalarda, “şehvet, romantik aşk ve uzun süreli bağlanma” olmak üzere üç farklı beyin sisteminin aktive olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sistemlerin her biri, belirli duygulara ve davranış değişikliklerine neden olan farklı hormon aktiviteleri ile ilişkilidir.
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Aşk, şehvet, romantizm ve erotizm, beyinde tetiklenen kimyasal tepkilerdir.
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Şehvet kötü bir üne sahip olarak bilinse de tamamen normal biyolojik bir duygudur ve açıkça üremeye yol açmak ve insan türünün hayatta kalmasını sağlamak için evrimleşmiştir.
Sternberg’e göre bu üç bileşenin kombinasyonlarından oluşan 7 ilişki türü vardır:
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