Romantik İlişkilerde Aşk, Şehvet ve Bağlılık

Testosteron, cinsel dürtüden sorumlu ana hormondur ve erkeklerde kadınlardan on ila yirmi kat daha fazladır. Bu nedenle erkek cinsel dürtüsü güçlü ve çok acildir. Ancak erkeklerde kadınlardan önemli ölçüde daha az oksitosin bulunur. “Kucaklama hormonu” olarak bilinen oksitosin, orgazm sırasında kadın ve erkeklerde büyük miktarlarda salınır. Erkek orgazm olur olmaz oksitosin düzeyi azalır. Bu yüzden seks sonrası kucaklaşma kadınlar için büyük önem taşırken erkekler için sınırlı çekiciliğe sahiptir.

Bilim, aşk ve şehvetin fizyolojik ve nörolojik düzeyde farklı olduğunu gösterse de aşkın büyüsüne kapılanlar için ikisi arasında ayrım yapmak kolay değildir. Aşk ve şehvet duyguları genellikle aynı anda meydana geldiğinden ve her ikisi de muhakemeyi bulanıklaştırma yeteneğine sahip olduğundan, ikisini birbirinden bağımsız düşünmek zordur. Bu zorluk akıllara “Seks ve aşk farklı şeyler mi? Biri olmadan diğeri olabilir mi? Biri diğerine yol açar mı?” sorularını getirir.

Robert J. Sternberg bu sorulara “Üçgen Aşk Kuramı” ile açıklama getirerek aşkın “yakınlık, şehvet ve bağlılık” olmak üzere üç temel bileşeni olduğunu belirtmiştir. Bir ilişki bu bileşenlerden herhangi birinden, ikisinin veya üçünün birleşiminden oluşabilir ve üçünün de olduğu ilişkiler en uzun ömürlü ve en mutlu olanlardır. Aşkın üç bileşeni birbiriyle etkileşim halindedir. Örneğin, yakınlık arttıkça şehvet veya bağlılık artabilir. Her üç bileşen mutlu ilişkilerin önemli parçaları olsa da önemleri bir ilişkiden diğerine veya belirli bir ilişki içinde zaman içinde farklılık gösterebilir.

“Yakınlık” iki insan arasındaki sıcak, samimi bağı ifade eder. Partner için en iyi olanı istemek, onun mutluluğunu hissetmek, ona saygı duymak, güvenmek, karşılıklı anlayış duygusunu paylaşmak, duygusal destek vermek ve almak gibi faktörleri içerir. “Şehvet” fiziksel, duygusal, romantik ve cinsel çekiciliği ifade eder. Partneri cinsel olarak çekici bulmak ve arzulamak, ona olabildiğince yakın olma isteği, onu daha çok düşünme ve onu daha çok arzulama, ona daha çok dokunma, öpüşme ve sevişme yoluyla aşkını ifade etme ihtiyacı anlamına gelir. Şehvet, aşk ilişkilerinde romantizme, fiziksel çekiciliğe, cinsel doyum ve mutluluğa yol açar. “Bağlılık” aşk ilişkisinin daha rasyonel bir yönüdür. Kişinin bir başkasını sevme kararını ve bu sevgiyi sürdürme taahhüdünü içerir. Bir partnere bağlı kalma ve birlikte gelecekteki başarı ve mutluluk için uzun vadeli planlar yapma kararını ifade eder. Sevgi ve güven temelli, karşılıklı tatmin edici ve kalıcı bir ilişki yaratmak ve sürdürmek için çaba göstermek anlamına gelir.