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Gerçek mi Uydurma mı? 12 Soruda Doğruları Bulabilecek misin?

Gerçek mi Uydurma mı? 12 Soruda Doğruları Bulabilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 18:01

Dünya hakkında bildiklerin ne kadar sağlam? Bilim, tarih, popüler kültür ve genel bilgiler konusunda gerçekler ile uydurmaları ayırt edebilecek misin? 12 soruluk bu testte mantıklı ama yanlış olabilecek bilgileri de ekledik. Bakalım zekânı ve bilgini konuşturabilecek misin? 

Hazırsan başlıyoruz!

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1. İnsan vücudundaki tüm damarlar uç uca eklendiğinde Dünya’yı iki kez dolanabilir.

1. İnsan vücudundaki tüm damarlar uç uca eklendiğinde Dünya’yı iki kez dolanabilir.

2. Napolyon'un boyu 1.50 metreydi ve bu yüzden kısa olduğu söylenirdi.

2. Napolyon'un boyu 1.50 metreydi ve bu yüzden kısa olduğu söylenirdi.

3. Su, 0°C’de her zaman donar.

3. Su, 0°C’de her zaman donar.

4. Antik Mısır’da kediler kutsal kabul edilirdi ve bir kedi öldüğünde yas tutulurdu.

4. Antik Mısır’da kediler kutsal kabul edilirdi ve bir kedi öldüğünde yas tutulurdu.

5. Everest Dağı, Dünya’daki en yüksek noktadır.

5. Everest Dağı, Dünya’daki en yüksek noktadır.
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6. İnsan beyni günde 50.000 düşünce üretir.

7. Venüs, Güneş Sistemi’ndeki en sıcak gezegendir.

8. Bir yıl içinde en çok doğum Eylül ayında gerçekleşir.

8. Bir yıl içinde en çok doğum Eylül ayında gerçekleşir.

9. Ananas ağaçta yetişir.

9. Ananas ağaçta yetişir.

10. Balinalar uyurken boğulabilir.

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11. İnsan vücudundaki kemik sayısı yaş ilerledikçe azalır.

11. İnsan vücudundaki kemik sayısı yaş ilerledikçe azalır.

12. Dünya’nın en büyük çölü Sahra Çölü’dür.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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