Gerçek mi Uydurma mı? 12 Soruda Doğruları Bulabilecek misin?

Dünya hakkında bildiklerin ne kadar sağlam? Bilim, tarih, popüler kültür ve genel bilgiler konusunda gerçekler ile uydurmaları ayırt edebilecek misin? 12 soruluk bu testte mantıklı ama yanlış olabilecek bilgileri de ekledik. Bakalım zekânı ve bilgini konuşturabilecek misin?

Hazırsan başlıyoruz!