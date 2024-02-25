Restoranlarda Yeni Dönem Başladı: İşletmeciler Menülerde Değişikliğe Gitti
Restoranlarda Yeni Dönem Başladı: İşletmeciler Menülerde Değişikliğe Gitti
Yaşanan ekonomik zorlukların etkisiyle işletmeciler, ekonomik ürün dönemine başladı. Esnaf, gramaj değişikliğine giderek daha uygun fiyatlı ürünleri menülerine koydu.
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NTV'den Sibel Can'ın haberine göre, müşteri sayısı düşünce restoranlar yeni bir yönteme başvurdu.
Bir restoran, patlıcan kebabının kebabının porsiyonunda iki şiş kullanırken artık tek şiş kullanmaya başladı.
Paket siparişi alan restoranlar ise başka bir tarife uygulamaya koydu.
ATO Kafe, Restoran ve Lokanta Komite Başkanı Abdurrahman Işıksever, restoranların beyti, ali nazik, Adana kebap, döner ve bu gibi ürünlerde gramajın düşürülerek fiyatın azaltıldığını söyledi.
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