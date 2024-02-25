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Restoranlarda Yeni Dönem Başladı: İşletmeciler Menülerde Değişikliğe Gitti

Restoranlarda Yeni Dönem Başladı: İşletmeciler Menülerde Değişikliğe Gitti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.02.2024 - 09:26

Yaşanan ekonomik zorlukların etkisiyle işletmeciler, ekonomik ürün dönemine başladı. Esnaf, gramaj değişikliğine giderek daha uygun fiyatlı ürünleri menülerine koydu.

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NTV'den Sibel Can'ın haberine göre, müşteri sayısı düşünce restoranlar yeni bir yönteme başvurdu.

NTV'den Sibel Can'ın haberine göre, müşteri sayısı düşünce restoranlar yeni bir yönteme başvurdu.

Ürünlerin gramajı düşürüldü, porsiyonlarla birlikte fiyat da azaldı. Bu ürünler, menülerde 'eko' adıyla yer almaya başladı.

Bir restoran, patlıcan kebabının kebabının porsiyonunda iki şiş kullanırken artık tek şiş kullanmaya başladı.

Bir restoran, patlıcan kebabının kebabının porsiyonunda iki şiş kullanırken artık tek şiş kullanmaya başladı.

İşletmeci, konuyla ilgili olarak 'Ekonomik ürün dediğimiz zaman küçük fiyat küçük şiş küçük doyum. Keşke olmasa herkes doyabilse.' dedi.

Paket siparişi alan restoranlar ise başka bir tarife uygulamaya koydu.

Paket siparişi alan restoranlar ise başka bir tarife uygulamaya koydu.

Bir başka işletmeci, 'Yarım porsiyon olarak uygulama verdiğimizde 3’te 2 ücret almak zorunda kalıyoruz. Bunun sebebi de yanında ikramlarımız oluyor. Paketle gönderim yaptığımızda kap maliyeletlerimiz oluyor.' dedi.

ATO Kafe, Restoran ve Lokanta Komite Başkanı Abdurrahman Işıksever, restoranların beyti, ali nazik, Adana kebap, döner ve bu gibi ürünlerde gramajın düşürülerek fiyatın azaltıldığını söyledi.

ATO Kafe, Restoran ve Lokanta Komite Başkanı Abdurrahman Işıksever, restoranların beyti, ali nazik, Adana kebap, döner ve bu gibi ürünlerde gramajın düşürülerek fiyatın azaltıldığını söyledi.

Artan et fiyatlarına da değinen Işıksever, 'Bizim ana temel ürünümüz et. Et artınca haliyle fiyat da artıyor. Ramazan menülerine de yansıyacak, diğer ürünlere de yansıyacak. Et fiyatlarının bir an önce kontrol altına alınması lazım.' diye konuştu.

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