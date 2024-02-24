24 Şubat Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
24 Şubat Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 24 Şubat Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Amerika Birleşik Devletleri'nin ilaç ve gıda düzenleyici kurumu olan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), kan şekeri seviyesini izleme yeteneği olduğunu iddia eden akıllı saat ve yüzükler hakkında bir uyarı yayınladı.
Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Barış Akademisyeni Bülent Şık, mahkeme kararıyla görevine iade edildi.
Antalya’da arkadaşı tarafından öldürülen 34 yaşındaki Tuncay Okudan’ın cansız bedeni, ördek avına çıkan avcıların köpeği tarafından bulundu. Olay yerine gelen Okudan’ın ailesi feryat etti.
Samsun’un Tekkeköy İlçesinden belediye başkanı adayı olan Hasan Togar’ın aracının camları kırıldı, ilçedeki seçim afişleri kurşunlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında bugün Sakarya’da miting düzenlendi. Mitinge katılan bir vatandaşın açtığı “İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın” yazan pankart kısa sürede indirildi.
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Batuhan U., barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşının evini benzin dökerek yaktı. Tutuklanan şüphelinin, aynı gün eski kız arkadaşına “bu akşam ayakkabılarını içeriye al” diye mesaj attığı ortaya çıktı.
İstanbul Sarıyer’de motorlu polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın içerisinde dolmalık biberlerin içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.
Türk-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti.
Fenerbahçe, Süper Lig’de sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düşen Sarı-lacivertliler, uzatmada kazanılan penaltı sonrasında sonrasında karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı sonrasında Galatasaray da paylaşımda bulundu.
Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'deki mitinginde görevliler tarafından DEM Parti bayraklarının dağıtıldığı iddia eden İBB Haber'in yayınladığı görseldeki bayrağın montaj olduğu iddia edildi.
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CHP’li İBB Başkanı ve Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sancaktepe’de MHP’lilerin seçim standını ziyaret etmek istedi. MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ziyarete izin vermedi.
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