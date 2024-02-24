İstanbul’daki Uyuşturucu Operasyonu: Dolmalık Biberlerin İçerisine Saklanmış
İstanbul’daki Uyuşturucu Operasyonu: Dolmalık Biberlerin İçerisine Saklanmış
İstanbul Sarıyer’de motorlu polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın içerisinde dolmalık biberlerin içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.
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İstanbul’da ilginç bir uyuşturucu operasyonu yapıladı.
Polis ekiplerinin şüphe üzerinde durduğu aracın içerisinde dolmalık biberlerin içerinden saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul’da Havadis isimli hesabın paylaştığı görüntüler 👇
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