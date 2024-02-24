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İstanbul’daki Uyuşturucu Operasyonu: Dolmalık Biberlerin İçerisine Saklanmış

İstanbul’daki Uyuşturucu Operasyonu: Dolmalık Biberlerin İçerisine Saklanmış

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.02.2024 - 20:31

İstanbul Sarıyer’de motorlu polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın içerisinde dolmalık biberlerin içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

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İstanbul’da ilginç bir uyuşturucu operasyonu yapıladı.

İstanbul’da ilginç bir uyuşturucu operasyonu yapıladı.

Polis ekiplerinin şüphe üzerinde durduğu aracın içerisinde dolmalık biberlerin içerinden saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekiplerinin şüphe üzerinde durduğu aracın içerisinde dolmalık biberlerin içerinden saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul’da Havadis isimli hesabın paylaştığı görüntüler 👇

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