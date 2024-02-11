İstanbul’da Lüks Rezidansa Uyuşturucu Operasyonu: Depoyu Sera Haline Getirmişler!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, Ataşehir’de uyuşturucu üretimi için sera haline getirilen bir depo ile 2 rezidans dairesine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yaklaşık 120 kilogram skunk olarak nitelendirilen uyuşturucu madde, 550 kök kenevir, 130 gram kokain, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ve altın ile bitkilerin yetiştirilmesini sağlayan özel düzenek ele geçirildi.