19 Yaşındaki Sosyal Medya Fenomeninden Korkunç İddialar: “Partide Uyuşturucu Verildi, Tecavüze Uğradım”
19 Yaşındaki Sosyal Medya Fenomeninden Korkunç İddialar: “Partide Uyuşturucu Verildi, Tecavüze Uğradım”
Brezilyalı sosyal medya fenomeni 19 yaşındaki Geovana Pontes, büyük bir olayın merkezine düştü. Kendisi, bir çiftlikte gerçekleşen ve diğer sosyal medya fenomenlerinin de katıldığı bir partide, kendisine uyuşturucu verildiğini ve tecavüze uğradığını öne sürdü. Ayrıca darp edildiğini belirten Pontes, sosyal medya üzerinden yüzü ve gözleri kanlar içinde kalmış fotoğraflarını paylaştı.
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Brezilya'nın Parana kentinde yaşayan 19 yaşındaki Geovana Pontes, Ocak ayı sonlarında Sao Paulo'da bir partiye katıldıktan sonra korkunç iddialarda bulundu.
O Globo Brazil'e konuşan fenomen isim içkisine ilaç eklendiğini ve partide bulunan sosyal medya fenomeni olan dört erkekle cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etti.
Polise verdiği ifadesinde Pontes içkiyi içtikten sonra kafasının karışmaya başladığını ve bilincini kaybettiğini ifade ederek, şunları söyledi:
Brezilyalı sosyal medya fenomeni saldırının ardından yaşadığı şiddetin izlerini göstermek için Instagram'da paylaşım yaptı. Fenomen ismin paylaşımlarında kan lekeli mavi bir gömlek vardı, kanlı ve şişmiş dudağı ve çenesinden ve boynundan aşağı akan kurumuş kan vardı.
Genç kadın, özellikle fotoğrafları yayınladıktan sonra partiye katılan diğer kişilerden tehditler aldığı için başlangıçta tecavüzü polise bildirmediğini söyledi. Pontes, "Daha fazla paylaşım yaparsam başıma bir şey geleceğini söyleyerek beni tehdit etmeye başladılar" diye konuştu.
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