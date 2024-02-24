KHK ile İhraç Edilmişti: Barış Akademisyeni Bülent Şık, Görevine İade Edildi
KHK ile İhraç Edilmişti: Barış Akademisyeni Bülent Şık, Görevine İade Edildi
Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Barış Akademisyeni Bülent Şık, mahkeme kararıyla görevine iade edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bülent Şık, 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' adlı barış bildirisine imza atmıştı.
Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 22 Kasım 2016'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Barış Akademisyeni Bülent Şık, yedi buçuk sene sonra göreve iade edildi.
677 sayılı KHK ile görevine son verilen Şık hakkındaki göreve iade kararını Ankara 27. İdare Mahkemesi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şık, şunları söyledi: "22 Kasım 2016'da 677 sayılı KHK ile çıkarıldığım Akdeniz Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevine Ankara 27. İdare Mahkemesinin verdiği kararla iade edildim. Akademi içinde -ya da dışında- toplumsal barışı ve kamu refahını savunmak için çalışmaya devam edeceğim."
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
O 7 yılda yaşadıklarını kim telafi edebilecek peki ?