Şarjda Bırakılan Telefon Yangın Çıkardı: Ev Küle Döndü
Şarjda Bırakılan Telefon Yangın Çıkardı: Ev Küle Döndü
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, şarjda bırakılan cep telefonu yangın çıkardı. Yangın sonucu bir ev küle döndü.
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Yangına yurttaşlar müdahale ederken, içeride bulunan 2 kişi ise kurtarıldı.
Yangın Gönen ilçesinde bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevredeki yurttaşlar yaptı.
Yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de yurttaşların yardımı ile dışarı çıkartıldı. Çok geçmeden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkan yangın kontrol altına alındı ve yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Yapılan inceleme sonucunda, yangının şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıktığı bildirildi.
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