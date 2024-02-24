Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Şarjda Bırakılan Telefon Yangın Çıkardı: Ev Küle Döndü

Şarjda Bırakılan Telefon Yangın Çıkardı: Ev Küle Döndü

Balıkesir yangın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.02.2024 - 16:47

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, şarjda bırakılan cep telefonu yangın çıkardı. Yangın sonucu bir ev küle döndü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yangına yurttaşlar müdahale ederken, içeride bulunan 2 kişi ise kurtarıldı.

Yangına yurttaşlar müdahale ederken, içeride bulunan 2 kişi ise kurtarıldı.

Yangın Gönen ilçesinde bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevredeki yurttaşlar yaptı.

Yangın Gönen ilçesinde bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevredeki yurttaşlar yaptı.

Yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de yurttaşların yardımı ile dışarı çıkartıldı. Çok geçmeden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de yurttaşların yardımı ile dışarı çıkartıldı. Çok geçmeden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkan yangın kontrol altına alındı ve yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Yapılan inceleme sonucunda, yangının şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıktığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkan yangın kontrol altına alındı ve yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Yapılan inceleme sonucunda, yangının şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıktığı bildirildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?