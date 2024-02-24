Fenerbahçe Uzatmada Penaltıyla Kazandı, Galatasaray’dan Paylaşım Gecikmedi

Fenerbahçe, Süper Lig’de sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düşen Sarı-lacivertliler, uzatmada kazanılan penaltı sonrasında sonrasında karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı sonrasında Galatasaray da paylaşımda bulundu.