Fenerbahçe Uzatmada Penaltıyla Kazandı, Galatasaray’dan Paylaşım Gecikmedi
Fenerbahçe Uzatmada Penaltıyla Kazandı, Galatasaray’dan Paylaşım Gecikmedi
Fenerbahçe, Süper Lig’de sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düşen Sarı-lacivertliler, uzatmada kazanılan penaltı sonrasında sonrasında karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı sonrasında Galatasaray da paylaşımda bulundu.
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Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken, Fenerbahçe bu haftaki rakibi Kasımpaşa karşısında takılmadı.
Kasımpaşa, Porozo’nun golüyle öne geçse de Fenerbahçe Mert Hakan ve Batshuayi’nin golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Fenerbahçe’nin uzatmada kazandığı penaltı pozisyonu ise tartışma yarattı.
Fenerbahçe ile şampiyonluk için yarışan Galatasaray, sosyal medya hesabından “Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!” Paylaşımında bulundu.
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyla ilgili sosyal medyadan yorumlar ise öyle 👇
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