Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Uzatmada Penaltıyla Kazandı, Galatasaray’dan Paylaşım Gecikmedi

Fenerbahçe Uzatmada Penaltıyla Kazandı, Galatasaray’dan Paylaşım Gecikmedi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.02.2024 - 21:34

Fenerbahçe, Süper Lig’de sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düşen Sarı-lacivertliler, uzatmada kazanılan penaltı sonrasında sonrasında karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı sonrasında Galatasaray da paylaşımda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken, Fenerbahçe bu haftaki rakibi Kasımpaşa karşısında takılmadı.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken, Fenerbahçe bu haftaki rakibi Kasımpaşa karşısında takılmadı.

Kasımpaşa, Porozo’nun golüyle öne geçse de Fenerbahçe Mert Hakan ve Batshuayi’nin golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Kasımpaşa, Porozo’nun golüyle öne geçse de Fenerbahçe Mert Hakan ve Batshuayi’nin golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Fenerbahçe’nin uzatmada kazandığı penaltı pozisyonu ise tartışma yarattı.

Fenerbahçe’nin uzatmada kazandığı penaltı pozisyonu ise tartışma yarattı.

Fenerbahçe ile şampiyonluk için yarışan Galatasaray, sosyal medya hesabından “Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!” Paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe ile şampiyonluk için yarışan Galatasaray, sosyal medya hesabından “Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!” Paylaşımında bulundu.
twitter.com

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyla ilgili sosyal medyadan yorumlar ise öyle 👇

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyla ilgili sosyal medyadan yorumlar ise öyle 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
9
6
5
4
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?