Ekrem İmamoğlu ile MHP’liler Arasında Gerginlik: Ziyarete İzin Vermediler
Ekrem İmamoğlu ile MHP’liler Arasında Gerginlik: Ziyarete İzin Vermediler
CHP’li İBB Başkanı ve Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sancaktepe’de MHP’lilerin seçim standını ziyaret etmek istedi. MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ziyarete izin vermedi.
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CHP'nin İstanbul adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sancaktepe’de vatandaşlarla bir araya geldi.
İmamoğlu ziyaret esnasında MHP'nin seçim çadırını ziyaret etmek isteyince ortalık bir anda karıştı. MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ile seçim çalışmalarında MHP standını ziyaret edip başarılar dilemek isteyen Ekrem İmamoğlu’nun arasında gerginlik yaşandı.
İmamoğlu gerginlik çıkması üzerine "Az sakin olun" derken görüntülerde yer alan Karaalioğlu "Geri çekil. Görüntüyü kapatır mısınız?" ifadelerini kullandı.
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