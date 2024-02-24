Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak Kimdir? Pevrul Kavlak Neden Öldü?
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak Kimdir? Pevrul Kavlak Neden Öldü?
Türk-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Pevrul Kavlak'ın cenaze töreninin 25 Şubat Pazar günü saat 12.00'de gerçekleştirileceği öğrenildi. Peki, Pevrul Kavlak kimdir? Pevrul Kavlak neden öldü?
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Pevrul Kavlak Kimdir?
Pevrul Kavlak'ın Meslek Hayatı ve Kariyeri
Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti.
Pevrul Kavlak Neden Öldü? Pevrul Kavlak'ın Hastalığı Neydi?
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