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Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak Kimdir? Pevrul Kavlak Neden Öldü?

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak Kimdir? Pevrul Kavlak Neden Öldü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.02.2024 - 21:09

Türk-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Pevrul Kavlak'ın cenaze töreninin 25 Şubat Pazar günü saat 12.00'de gerçekleştirileceği öğrenildi. Peki, Pevrul Kavlak kimdir? Pevrul Kavlak neden öldü?

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Pevrul Kavlak Kimdir?

Pevrul Kavlak Kimdir?

Pevrul Kavlak, 1962 yılında Kırklareli'nde dünyaya geldi. 62 yaşındaki Türk-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, evli ve iki çocuk babasıdır.

Pevrul Kavlak'ın Meslek Hayatı ve Kariyeri

Pevrul Kavlak'ın Meslek Hayatı ve Kariyeri

Pevrul Kavlak, 1979 yılında M.K.E.K Silah ve Tüfek Fabrikası'nda iş hayatına atılmıştır. 1991 yılında Çerkezköy'deki Profilo Telra Elektronik San. A.Ş.'de göreve başlamıştır. 1992'de Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulu'nda Mali Sekreter olarak atanmış, 1995'te aynı şubenin 5. Olağan Genel Kurulu'nda Şube Sekreterliği görevine getirilmiştir. 

1998 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul'da ise Şube Başkanı seçilmiştir. 2002 yılında Türk Metal Sendikası'nın Genel Sekreterliği görevine getirilmiştir. 2009'da Türk Metal Sendikası'nın Genel Başkanı olarak seçilmiştir.

5 dönemdir Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürüten Pevrul Kavlak, aynı zamanda Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı görevini de yürütmektedir. Kavlak'ın 2012'de çıkan 'Sosyal Sendikacılık' adlı bir de kitabı bulunmaktadır.

Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti.

Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti.

Pevrul Kavlak'ın hayatını kaybettiği Türk Metal Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu. Kavlak, 24 Şubat tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Pevrul Kavlak Neden Öldü? Pevrul Kavlak'ın Hastalığı Neydi?

Pevrul Kavlak Neden Öldü? Pevrul Kavlak'ın Hastalığı Neydi?

Pevrul Kavlak, 8 Şubat 2024 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmıştı. Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İşte, Türk Metal Sendikası tarafından yapılan vefat ilanı: 

'TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı, ülkemiz sendikal hareketinin yetiştirdiği değerli sendikacı Pevrul Kavlak, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etmiştir. Merhum Genel Başkanımız için yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde bir tören yapılacak, ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecektir.'

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