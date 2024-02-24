Apar Topar İndirilen Pankart: “İsrail ile Ticaret Utancı Sonlandırılsın”
Apar Topar İndirilen Pankart: “İsrail ile Ticaret Utancı Sonlandırılsın”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında bugün Sakarya’da miting düzenlendi. Mitinge katılan bir vatandaşın açtığı “İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın” yazan pankart kısa sürede indirildi.
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İsrail, tüm tepkilere rağmen Filistin’de soykırım yapmaya devam ediyor ve acımasız savaşı sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçiler arasında İsrail’e en yüksek düzeyden tepki gösteren isimlerden biri ancak İsrail ile Türkiye arasında da halen ticaretin sürdüğü biliniyor.
Bugün Sakarya’da AK Parti’nin yerel seçim çalışmasına katılan Erdoğan, miting düzenlendi.
Gazete Duvar’ın paylaştığı videoya göre; miting alanında açılan ve üzerinde “İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın” yazan pankart kısa sürede indirildi.
İşte o görüntüler 👇
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