Cansız Bedeni Ördek Avında Bulundu: Ailesinin Feryatları İçleri Parçaladı
Cansız Bedeni Ördek Avında Bulundu: Ailesinin Feryatları İçleri Parçaladı
Antalya’da arkadaşı tarafından öldürülen 34 yaşındaki Tuncay Okudan’ın cansız bedeni, ördek avına çıkan avcıların köpeği tarafından bulundu. Olay yerine gelen Okudan’ın ailesi feryat etti.
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Olay, 11 Şubat saat 19.00 sıralarında Aksu ilçesi Murtana Mahallesi'nde meydana geldi.Tuncay Okudan, kokoreç satışıyla uğraşan arkadaşı İsmail Oran ile minibüste satış yapmak için ortak oldu. İki gün sonra Okudan, babasına ait kamyonetle arkadaşı Oran ile buluştu. Bir süre Serik Caddesi'nde seyir halinde olan kamyonette ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Oran, yanında bulundurduğu tabanca ile Tuncay Okudan'ı başından vurarak öldürdü. Oran, arkadaşını öldürdükten sonra Aksu ilçesi Nebiler Mahallesi Aksu Çayı yakınlarına götürerek attı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Okudan'ın en son İsmail Oran ile görüştüğünü belirleyerek takibe başladı. Ekipler, Aksu ilçesinde 5 mahallede 100'e yakın güvenlik kamerasıyla 300 saate yakın görüntü izledi. Ekipler, yaptıkları çalışmalarının ardından cinayeti İsmail Oran'ın işlediği şüphesiyle gözaltına aldı. Cinayet aleti tabanca ise Murtuna Mahallesi'nde bulunan bir depoya yakın noktada ekipler tarafından bulundu.
Bugün sabah saatlerinde ördek avlamak için köpeğiyle beraber Aksu Çayı'nın kenarına gelen Orhan Kaya, köpeğinin çay kenarında bir şeyler kokladığını görünce yanına gitti. Kaya, köpeğinin kokladığı şeyin bir insana ait ceset olduğunu görünce durumu jandarma ve polise bildirdi.
Bütünlüğü bozulan ve çürüyen ceset üzerinde yapılan kontrollerde cesedin Tuncay Okudan'a ait olduğu belirlendi. Haberi alarak olay yerine gelen Okudan'ın yakınları ile eşi Ayşenur Okudan uzun süre gözyaşı döktü.
Olay yerinden görüntüler 👇
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