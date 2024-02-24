Sağlık Bakanlığı Akıllı Saatlerle İlgili Uyardı: "Ölüme Neden Olabilir"
Sağlık Bakanlığı Akıllı Saatlerle İlgili Uyardı: "Ölüme Neden Olabilir"
Amerika Birleşik Devletleri'nin ilaç ve gıda düzenleyici kurumu olan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), kan şekeri seviyesini izleme yeteneği olduğunu iddia eden akıllı saat ve yüzükler hakkında bir uyarı yayınladı. Bu giyilebilir teknolojik cihazlar son dönemlerde popüler hale gelmiş olsa da, FDA bu tür cihazların potansiyel tehlikelerine dikkat çekiyor.
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FDA'nın açıklamasında, cildi delmeden kan şekeri seviyesini ölçtüğünü iddia eden bu tür cihazların kullanımının riskli olabileceği ve tercih edilmemesi gerektiği belirtildi.
Bu uyarı, kan şekeri düzeylerini invaziv olmayan bir şekilde ölçtüğünü iddia eden tüm marka ve model saat veya yüzükler için geçerli. FDA, bu tür bir cihaza henüz onay vermediğini vurguladı.
Ancak, bu uyarının sürekli glikoz izleme sistemleri gibi sensörlere bağlı ve doğrudan kan şekerini ölçen akıllı saat uygulamaları için geçerli olmadığına dikkat çekildi.
Yaklaşık 37 milyon Amerikalı diyabet hastasıdır ve bu hastalık, vücutlarının yetersiz insülin üretimi veya insüline direnç nedeniyle ortaya çıkar. Hastaların durumu yönetebilmek için kan şekeri seviyelerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.
merikan Diyabet Derneği'nden Dr. Robert Gabbay, onaylanmamış akıllı saat ve yüzük gibi cihazların kullanımının tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Bu cihazlar, hastaların yanlış dozda ilaç almasına ve kan şekerinin tehlikeli seviyelere çıkmasına, zihinsel karışıklığa, komaya ve hatta ölüme neden olabilir.
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Diyabet teknolojisi üzerine 25 yıldır araştırmalar yapan Dr. David Klonoff, birçok şirketin invaziv olmayan cihazlar üzerinde çalıştığını ancak hiçbirinin FDA onayı alacak kadar doğru ve güvenli bir ürün yaratamadığını belirtti.
Klonoff, akıllı saatlerin ve yüzüklerin kan şekerini ölçmek için yeterince doğru olmadığını ve gözyaşı, ter ve tükürük gibi vücut sıvılarında kan şekerini ölçme çalışmalarının da henüz başarılı olmadığını ifade etti.
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