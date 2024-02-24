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Barışmak İstemeyen Eski Arkadaşının Evini Yaktı: “Bu Akşam Ayakkabılarını İçeriye Al”

Barışmak İstemeyen Eski Arkadaşının Evini Yaktı: “Bu Akşam Ayakkabılarını İçeriye Al”

Kocaeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.02.2024 - 19:57

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Batuhan U., barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşının evini benzin dökerek yaktı. Tutuklanan şüphelinin, aynı gün eski kız arkadaşına “bu akşam ayakkabılarını içeriye al” diye mesaj attığı ortaya çıktı.

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Olay, önceki gece, Gebze ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan U., bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı S.K. ile barışmak istedi. Batuhan U., teklifini reddeden eski kız arkadaşının oturduğu evin etrafına benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtı.

Olay, önceki gece, Gebze ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan U., bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı S.K. ile barışmak istedi. Batuhan U., teklifini reddeden eski kız arkadaşının oturduğu evin etrafına benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Batuhan U.'nun evin etrafına benzin döktüğü anlar yer aldı. Batuhan U.'nun önce ağzındaki sigarayı yaktığı, benzini tutuşturmasının ardından olay yerinden kaçtığı da görüntüde yer aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Batuhan U.'nun evin etrafına benzin döktüğü anlar yer aldı. Batuhan U.'nun önce ağzındaki sigarayı yaktığı, benzini tutuşturmasının ardından olay yerinden kaçtığı da görüntüde yer aldı.

Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan Batuhan U.'nun barışma teklifini reddeden S.K.'nin; polise verdiği ifadede, olay günü, gündüz saatlerinde şüphelinin kendisine, 'Senin evini yakacağım. Bu akşam ayakkabılarını içeri al' mesajını attığını ama kendisinin mesajı olay sonrasında gördüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen Batuhan U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan Batuhan U.'nun barışma teklifini reddeden S.K.'nin; polise verdiği ifadede, olay günü, gündüz saatlerinde şüphelinin kendisine, 'Senin evini yakacağım. Bu akşam ayakkabılarını içeri al' mesajını attığını ama kendisinin mesajı olay sonrasında gördüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen Batuhan U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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piyanist

Hem Mal hem psikopat

Nuray

hasta beyninize s.çayım..

selver.94.06

Bunlar harbi’den hastanelik bunun gibilerden topluma yarar gelir mi-hayır