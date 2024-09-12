Ressam Halime Türkyılmaz: Eserlerimde Özgün Bir Resim Mühendisliği Geliştiriyorum!

Çocukluğumdan beri doğayla iç içe büyüdüm. Hep bahçeli evimiz oldu. Ayvalık’ta zeytin ağaçları, İzmir’de kiraz ağaçları. Ve ben hep o ağaçların üstüne çıkar orada kendime oyunlar kurardım. Yıllar sonra memleketimize geri döndüğümüzde Kırşehir’in o uçsuz bucaksız bozkırı zihnimde derin bir yer bıraktı. Ayçiçek tarlaları, buğday tarlaları ve ortalarında tek bir tane ağaç. Bahar döneminde yemyeşil, hasat döneminde sapsarı kareler. Ege’den iç Anadolu’ya taşındığımız her şehirden esintiler katılıyor tuvalime. Doğa ait olduğumuz şey. İnsan en çok doğadan yapılmıştır ve ben de kendi resmimi inşa etme yolu olarak doğayı gördüm.

-Bir Ressamın “teknik portresi!” Sert fırça darbeleri… Yumuşak fırça darbeleri… Halime Türkyılmaz bu kadar sade ve zarif ve özgün çizimler yapıyor? Adeta bir peyzaj ressamı gibi davranıyorsunuz. Üreticisi ve doğrudan yorumcusu olarak; kendi sanat üretim pratiğinizi hem içerik hem de teknik olarak nasıl yorumluyor ve tanımlıyorsunuz?

Işık, renk ve perspektif her ne kadar doğada var olsa da benim gerçekliğimle resme yansıyor. Sakin, nahif, sabırlı ve yumuşak kalpli bir kişilik yapım var. Fakat bezen çok keskin sınırları olan, bazen de cesaretiyle insanları şaşırtan bir yapıdayım. Bu da ister istemez resimlere yansıyor. Aslında Anadolu motifleri ile doğa motiflerini birleştirdiğim bir şiirsellik peşindeyim. Rengin süslemeci biçimlerine önem veriyorum. Amacım bize özgü bir renk tayfının, ışık derinliğinin doğuşunu hazırlayan ressamlardan olmak. Ömer Uluç ile Oya Katoğlu gibi “ulusal”, diğer bir deyişle “yöresel” kökenli resmimizin değişik açılardan sürdürücüleri olarak değerlendirilmek isteğim. Renksel yüzey duyarlılığını, geleneksel Türk resminden aldığı esinlerle çağdaş doğrultuda değerlendiren bir “Halime Türkyılmaz” çizgisinden söz edilmesini arzularım. Zamanla çizgiyi nakışa, renge, lekeye dönüştürmüş olmakla biçimin katı kurallarını yıkmayı hedefliyorum. Doğanın ve yöresel yaşamın şiirini resimlerimde yazmak amacım.