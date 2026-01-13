Rabia Karataş Kimdir? Rabia Karataş Gözaltına mı Alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü 2025/280882 CBS numaralı dosya kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya hakkında gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.
Bu gelişmenin ardından kamuoyunda özellikle Rabia Karataş’ın kim olduğu ve gözaltına alınıp alınmadığı soruları öne çıktı. Peki, şarkıcı Rabia Karataş kimdir? Soruşturma sürecindeki durumu nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkıcı Rabia Karataş Kimdir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın