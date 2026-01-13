onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Rabia Karataş Kimdir? Rabia Karataş Gözaltına mı Alındı?

Rabia Karataş Kimdir? Rabia Karataş Gözaltına mı Alındı?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.01.2026 - 12:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü 2025/280882 CBS numaralı dosya kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya hakkında gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.

Bu gelişmenin ardından kamuoyunda özellikle Rabia Karataş’ın kim olduğu ve gözaltına alınıp alınmadığı soruları öne çıktı. Peki, şarkıcı Rabia Karataş kimdir? Soruşturma sürecindeki durumu nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkıcı Rabia Karataş Kimdir?

Şarkıcı Rabia Karataş Kimdir?

Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin Ali Sert ve Selen Çetinkaya ile beraber gözaltına alınan Rabia Karataş kimdir sorusu çok soruldu.

YouTube kanalında yer alan özgeçmiş bilgilerine göre Rabia Karataş, 14 Ocak 1985’te Kadıköy’de doğdu. Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun olduktan sonra müziğin ağır bastığını fark etti ve kariyer rotasını net biçimde sahneye çevirdi. İzmit’te edindiği canlı performans deneyimleri, onu kısa sürede dikkat çeken bir yorumcuya dönüştürdü.

Profesyonel yolculuğuna “Olursun” adlı ilk single’ıyla başladı. Ardından, söz ve müziği Ezgi Ayçe Kızıldere imzası taşıyan “Ölürüm Seninle” ile üretim çizgisini güçlendirdi.

Asıl çıkışını ise söz ve müziği kendisine ait “İzi Bende” ile yakaladı; bu başarı, 2020’de Altın Zirve Ödüllerinde “En Dikkat Çeken Kadın Sanatçı” unvanıyla taçlandı.

RABİA KARATAŞ GÖZALTINA ALINDI MI?

Burak Doğan'ın aktardığına göre *Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın