Rabia Karataş Kimdir? Rabia Karataş Gözaltına mı Alındı?

Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin Ali Sert ve Selen Çetinkaya ile beraber gözaltına alınan Rabia Karataş kimdir sorusu çok soruldu.

YouTube kanalında yer alan özgeçmiş bilgilerine göre Rabia Karataş, 14 Ocak 1985’te Kadıköy’de doğdu. Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun olduktan sonra müziğin ağır bastığını fark etti ve kariyer rotasını net biçimde sahneye çevirdi. İzmit’te edindiği canlı performans deneyimleri, onu kısa sürede dikkat çeken bir yorumcuya dönüştürdü.

Profesyonel yolculuğuna “Olursun” adlı ilk single’ıyla başladı. Ardından, söz ve müziği Ezgi Ayçe Kızıldere imzası taşıyan “Ölürüm Seninle” ile üretim çizgisini güçlendirdi.

Asıl çıkışını ise söz ve müziği kendisine ait “İzi Bende” ile yakaladı; bu başarı, 2020’de Altın Zirve Ödüllerinde “En Dikkat Çeken Kadın Sanatçı” unvanıyla taçlandı.

RABİA KARATAŞ GÖZALTINA ALINDI MI?

Burak Doğan'ın aktardığına göre *Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”