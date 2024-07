Psikolojik Korku Türünün En Yeni Eserlerinden Biri Olan: "Gözcüler"

İrlandalı yazar A.M. Shine imzalı The Watchers’ın Türkçe baskısı Gözcüler ismiyle Floki Yayınları tarafından yayımlandı. Ishana Night Shyamalan tarafından aynı adla sinemaya uyarlanan ve Dakota Fanning'in başrolünü üstlendiği filmle de dikkat çeken bu eser, doğaüstü halk masallarını seven okurları karanlık, gizem ve hayatta kalma mücadelesiyle dolu gerilimli bir yolculuğa çıkarıyor.