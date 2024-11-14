Pelin'in Seyir Defteri: DEHB

Sevgili doktorum Murat Beyazyüz ile birkaç senedir birlikte yol alıyoruz. Bana bugüne kadar fark etmemiş olduğum bir Pelin’i gösterdi ve kafamdaki birçok soru işaretini yok etti. Bunca sene depresif olduğumdan, mutsuzluktan beslendiğimden hatta boynuma dövmesini yaptırdığım gibi drama queen olmamdan ötürü yaşadığım şeylerin aslında DİKKAT EKSİKLİĞİNDEN kaynakladığını öğretti.

Kendimle ilgili bu gerçeği eğitim döneminde fark etseydim her şey farklı mı olurdu? Aynı mesleği seçer miydim? Ya da özel hayatım nasıl olurdu? Bunlar, cevaplarını bilemeyeceğimiz sorular ama bildiğim bir şey var ki bundan sonra kendimi bilerek olarak hareket ediyorum ve hayatımdaki kişilere bunu belirtiyorum.

“Dikkat eksikliğim var” diyorum. Ve inanın buna saygı duyan, bunu duyduktan sonra konu ile alakalı araştırma yapan ve sizi daha da tanımak için adımlar atan insanlar da varmış. Meğer kusur sandığınız şeyi kucaklayanlar da oluyormuş. Bu da 40’ından sonra tanıştığım hayatın en tatlı sürprizlerinden biri.

Neyse; bugün biraz DEHB’li biri olarak yaşadıklarımı örneklemek istedim çünkü PODCAST bölümlerinde bahsettiğimde çok soru soruyorsunuz. Baştan söyleyeyim hepsi tamamen kişisel deneyimlerim ve tabii ki asla teşhis sebebi olamazlar. Yani bende de bu var diyerek sakın kendinizi etiketlemeyin, çok endişe eden LÜTFEN bir hekime gitsin.