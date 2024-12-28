Partnerinle Ne Kadar İyi Anlaşıyorsunuz?

Sizin ilişkiniz biraz daha derin ve duygusal bir temele dayanıyor. Beraber vakit geçirirken birbirinizin ruh halini anlamak, küçük sohbetlerle bir şeyler paylaşmak sizin için çok değerli. İkiniz de rahatlatıcı ve sakin aktivitelerle zaman geçirmeyi seviyorsunuz. Birbirinize karşı anlayışlı ve sabırlı bir çiftsiniz, her tartışmada birbirinizi daha iyi anlıyor ve güçleniyorsunuz.